Les Teen Titans bientôt de retour avec un film live

"Teen Titans" va avoir droit à une nouvelle adaptation en live action. Après la série "Titans", c'est un film qui mettra à l'honneur la jeune équipe de super-héros menée par Robin.

C'est quoi les Teen Titans ?

En 2003, Cartoon Network lançait la série d'animation Teen Titans. Un programmé tiré de l'univers DC Comics et créé par Glen Murakami et Sam Register. L'idée était alors de présenter une aventure centrée sur des super-héros encore adolescents, parmi lesquels se trouvaient Cyborg, Beast Boy, Starfire et Raven. Une équipe menée par le célèbre Robin. Le show est rapidement devenu culte, permettant une diffusion jusqu'en 2006. À la suite de cela, une nouvelle série a vu le jour avec Teen Titans Go!, toujours en production depuis 2013. Puis, en plus de différents films d'animation, une version live a vu le jour avec Titans (2018-2023). Un show qui mettait de côté l'humour noir et absurde pour privilégier une représentation sombre des jeunes héros et leurs problèmes personnels.

Après la série, le film live

La première saison de Titans avait été assez bien reçu par la presse et le public, de même que la saison 2. Par la suite, les spectateurs avaient commencé à perdre en intérêt pour la troisième saison, avant que Warner Bros. n'annonce la fin de la série après la saison 4. Mais pas de panique pour les fans de Robin et de ses compagnons, puisqu'un film live serait désormais en préparation.

Deadline a annoncé que DC Studios développait actuellement ce projet après avoir confié l'écriture du scénario à Ana Nogueira. Cette dernière avait déjà été sollicitée par le studio pour l'écriture du script de Supergirl : Woman of Tomorrow, qui n'a pas encore de date de sortie, ni même de réalisateur ou réalisatrice.

Le média américain a précisé que ce film Teen Titans ne sera pas forcément lié à Supergirl, en dépit de la présence de la scénariste. On ne sait pas non plus où se situera le long-métrage par rapport aux autres projets annoncés par James Gunn et Peter Safran. Le duo à la tête de DC Studios doit déjà se concentrer sur Superman, prévu pour le 9 juillet 2025 et dont le tournage a récemment débuté.

