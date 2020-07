Tenet : les premiers retours parlent d'un film "merveilleux"

Les cinéphiles n'attendent qu'une chose dans les prochaines semaines : la sortie de "Tenet". Le film de Christopher Nolan dispose d'une date d'arrivée chez nous et des petits chanceux ont eu le privilège de le voir en avant tout le monde. Les premiers avis sont unanimes.

Un mois avant Tenet

La bonne nouvelle est tombée récemment. La Warner a officialisé la distribution de Tenet le 26 août prochain, en France et dans des dizaines d'autres pays. Le nouveau film de Christopher Nolan sera le premier gros événement cinéma post-confinement, ce qui devrait donner un coup de boost aux salles de cinéma. Entre son casting qui en impose (John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh) et sa promotion mystérieuse, tout est réuni pour qu'on ne demande qu'à découvrir Tenet ! L'intrigue, majoritairement méconnue (même si Christopher Nolan en a dévoilé les contours), parlera d'une affaire d'espionnage international avec un concept basé sur le temps.

Des premiers avis sont tombés !

Aussi surprenant que cela puisse paraître, des gens ont déjà pu voir Tenet avant le public et les journalistes. Les petits chanceux sont les employés d'IMAX Corporation, société avec laquelle Christopher Nolan entretient de bons rapports. C'est de par leur position professionnelle que ceux-ci ont eu ce privilège. Plusieurs personnes ont été impliquées dans la phase de post-production et ont donc pu découvrir le travail achevé (ou quasiment). Lors d'une conférence, le CEO de la boîte, Rich Gelfond, a teasé les réactions de ses collègues.

Leur réaction était : "Oh mon Dieu - J'avais oublié à quel point c'était génial d'être dans un film." Tenet est juste magnifiquement filmé, fait avec beauté, un film merveilleux... Ce n'était pas juste une personne. C'était un certain nombre d'employés d'IMAX qui m'ont spontanément dit ça.

La plupart des spectateurs pourront découvrir le film en IMAX avec une sortie largement pensée pour ce format de projection. Le tournage a été entièrement effectué avec de l'équipement qui permettra un rendu poussé dans les salles. Ce n'est pas pour rien que Christopher Nolan milite pour la salle et veut que son film soit celui qui va relancer l'industrie après la pandémie. Quant aux réactions, elles ne sont pas surprenantes. Des retours négatifs l'auraient été mais impossible d'entendre des échos de la sorte qui desserviront un tel projet. Le réalisateur britannique est connu pour être un talentueux faiseur d'images et un auteur qui aime surprendre son audience. Revoir du cinéma de cette envergure dans des conditions optimales fera du bien, alors que le confinement nous a redirigés vers les télévisions pour découvrir des nouveaux films ou d'autres, plus anciens.