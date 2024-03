Le dernier opus de la saga la plus gore et délirante a enfin une date de sortie en France

Bonne nouvelle pour les fans d'Art le Clown et de cinéma gore. "Terrifier 3", prochain volet de la saga "Terrifier", sortira en France au cinéma quelques jours après les États-Unis.

Terrifier : une saga dégueulasse

C'est en 2022 qu'un petit film d'horreur pour le moins niché, réalisé avec un micro-budget de 250 000 dollars, commençait à faire parler de lui. Les premiers retours étaient fous, et on apprenait que certains spectateurs étaient sortis d'une projection en vomissant ! Quel était donc ce long-métrage qui provoquait des évanouissements aux États-Unis ? Terrifier 2 évidemment ! Une hype a donc rapidement grandi autour du film de Damien Leone. De quoi motiver le distributeur français ESC Films, habitué aux propositions gores (comme avec The Sadness), à sortir le long-métrage en France.

Une décision courageuse, car si une petite poignée de personnes, adeptes de séries B, connaissait déjà Damien Leone et son premier Terrifier, ce n'était pas le cas pour un public plus large. Mais l'argument du gore a visiblement permis d'attirer suffisamment de spectateur pour que le distributeur souhaite continuer avec la saga d'Art le Clown. En effet, ESC Films a annoncé sur X (anciennement Twitter) la sortie prochaine de Terrifier 3, à peine quelques jours après sa sortie aux États-Unis.

Terrifier 3 sortira en France

Dès le 30 octobre, les spectateurs français pourront découvrir Terrifier 3 qui promet d'être encore comme un bon délire. L'affiche, particulièrement stylisée, présente une jeune femme avec une hache devant le visage, et la tête d'Art le Clown qui apparaît dessus, avec un chapeau de Noël sur la tête.

Pour rappel, Art le Clown est un tueur qui, dans le premier opus, massacrait des jeunes femmes la nuit d'Halloween. Si à la fin le personnage mourrait, un an après, il était de retour d'entre les morts avec Terrifier 2, bien décidé à faire un nouveau massacre à Halloween, en s'attaquant notamment à Sienna (Lauren LaVera), une lycéenne. Cette dernière sera encore de la partie dans Terrifier 3, qui verra aussi le retour de Samantha Scaffidi dans le rôle de Victoria Heyes. Présente dans le premier opus, celle-ci n'avait qu'un rôle minime dans le second, à la toute fin du film, pour annoncer la suite. Cette fois, elle devrait être bien plus présente et accompagner Art le Clown dans son entreprise sanglante qui aura lieu la veille de Noël.