The Amazing Spider-Man 2 : Jamie Foxx s'est fait piéger par Antoine de Caunes en pleine promo

Voir aussi

Avatar 2 : une nouvelle image dévoile un monstre marin

James Cameron a deux passions dans la vie : faire des films et explorer les fonds océaniques. C'est pourquoi "Avatar 2", deuxième volet tant attendu de sa monumentale saga inaugurée en 2009, et qui se passera en grande partie sous l'eau, devrait offrir un spectacle à la fois inédit et renversant. On en découvre un peu plus avec une nouvelle image dévoilée.