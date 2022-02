The Batman : de nouveaux indices dévoilés sur les motivations de l'Homme-Mystère

ATTENTION, cet article contient des spoilers ! Plus que quelques semaines avant la sortie de l'attendu "The Batman". Pour patienter, de nouvelles informations sur l'Homme-Mystère viennent d'être dévoilées. Elles révèlent notamment que le personnage incarné par Paul Dano nourrit une haine à l'égard de Bruce Wayne depuis bien longtemps...

The Batman : panique à Gotham City

Matt Reeves compte bien proposer une version différente du Dark Knight avec The Batman. Figurant parmi les films les plus attendus de l'année, ce nouveau long-métrage s'annonce particulièrement violent et d'une noirceur absolue. Le 2 mars 2022, Robert Pattinson se dévoilera dans la peau du justicier de Gotham City, où un mystérieux tueur terrorise la population et sème des énigmes sur les lieux de ses crimes. Bruce Wayne doit donc mener l'enquête pour le débusquer.

Les différentes bandes-annonces laissent espérer un thriller poisseux. Interrogé par Esquire, le réalisateur de Cloverfield et La Planète des singes : Suprématie dit d'ailleurs s'être inspiré de références comme Taxi Driver, Chinatown et French Connection. Quant à son héros, le cinéaste assure avoir voulu développer "un Batman à la Kurt Cobain", qui n'aura pas droit à son origin story, déjà présentée dans de nombreuses adaptations.

The Batman ©Warner Bros. Pictures

Parmi les autres personnages emblématiques de l'univers créé par Bob Kane et Bill Finger figureront également Selina Kyle alias Catwoman (Zoë Kravitz), le majordome Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Oswald "Le Pingouin" Cobblepot (Colin Farrell), le policier James Gordon (Jeffrey Wright), le mafieux Carmine Falcone (John Turturro) ou encore l'officier Stanley Merkel (Barry Keoghan).

Des indices inédits sur l'Homme-Mystère

Le personnage le plus intrigant de The Batman reste probablement celui d'Edward Nashton. Incarné par Paul Dano, l'individu plus connu sous le surnom de l'Homme-Mystère a déjà révélé une partie de son potentiel machiavélique dans un extrait du film.

De nouveaux indices sur l'antagoniste - pour lequel son interprète s'est basé sur des tueurs en série parmi lesquels le tristement célèbre Zodiac - viennent d'être mis en avant par le site The Direct. Attention, les lignes qui suivent contiennent des SPOILERS !

Dans une novélisation inspirée par le long-métrage et intitulée Before The Batman : An Original Movie Novel, publiée par l'éditeur américain Random House, on apprend notamment qu'Edward Nashton et Bruce Wayne ont grandi ensemble à l'orphelinat. D'après l'ouvrage, la jalousie du premier envers le second à cause de sa richesse ainsi que son goût pour les messages cryptiques se sont développés très tôt.

Enfant solitaire et moqué par ses camarades, au même titre que Bruce, Edward porte toujours "un livre de mots croisés ou d'autres énigmes". Avant de vriller et de devenir l'Homme-Mystère, il aurait par ailleurs souhaité travailler dans la juricomptabilité, encore une fois en raison de sa capacité à résoudre des énigmes. Rien ne confirme pour le moment que Nashton s'est lancé dans cette carrière. Davantage de précisions sur la haine qu'il nourrit à l'égard de Bruce Wayne n'apparaissent pas non plus dans ces éléments. Pour les découvrir, il faut donc encore patienter quelques petites semaines...

The Batman sortira le 2 mars 2022.