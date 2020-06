The Batman : découvrez les détails de la future Batmobile

Batman, c'est un costume et des gadgets incontournables. Sa Batmobile l'est autant. Un véhicule qui a connu plusieurs versions dans les adaptations et qui en aura une nouvelle dans "The Batman" de Matt Reeves. Découvrez-la sous toutes les coutures dans des images inédites.

Début mars, Matt Reeves publiait le premier aperçu de la nouvelle Batmobile. Véhicule emblématique du Chevalier Noir, elle trouvait ici une forme assez réaliste. Nous étions éloignés de ce que Christopher Nolan et Zack Snyder ont fait en gonflant la voiture de tous les côtés pour en faire un engin prêt à partir à la guerre.

The Batman sera (plus ou moins) une adaptation qui veut faire à tout prix dans l'originalité. Pas de rattachement à un univers étendu ou une trop grande familiarité avec les précédents films. Matt Reeves a sa vision et il veut absolument aller au bout. Après des images de la Batmobile dans l'obscurité, des nouvelles d'une maquette confectionnée par Jeff Frost viennent de voir le jour sur Twitter avec une lumière plus adéquate. Quatre clichés qui permettent de mieux voir les détails sur la voiture et de mieux cerner où le réalisateur a voulu aller dans sa direction artistique.

La discrétion prédominante pour cette Batmobile

Sa silhouette mélange des lignes rétros et fines, avec quelques améliorations qui doivent décupler ses capacités. Le plus étonnant est qu'on ne pense pas forcément à la Batmobile quand on la voit au premier coup d’œil. Elle est modifiée, certes, mais comporte peu de rappels au costume de Batman. Un look forcément voulu, pour jouer la carte de la discrétion plutôt que celle du tank testostéroné. Probablement parce que le héros incarné par Robert Pattinson sera moins massif et jouera davantage avec ses gadgets ou son intelligence. D'ailleurs, cette incarnation s'approche d'une sorte de détective privé plongé dans les entrailles de Gotham pour résoudre une mystérieuse affaire avec plusieurs méchants. Ce ne sera pas un Batman au commencement (donc pas une origin story) mais il devrait être assez jeune tout de même.

La Batmobile ne sera pas le seul moyen de locomotion prisé par notre héros. Des photos du tournage (avant qu'il ne soit interrompu par la pandémie) ont montré qu'il utilisera parfois sa Batmoto, avec elle aussi un look assez sobre. L'équipe de The Batman retrouvera prochainement le chemin des plateaux, pour respecter une nouvelle date de sortie fixée à octobre 2021.