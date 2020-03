The Batman : Matt Reeves partage des photos de la nouvelle Batmobile

Vous avez aimé ? Partagez :

On a tellement attendu qu’il se fasse qu’on savoure comme il se doit chaque nouvel aperçu de « The Batman ». Et c’est son réalisateur, Matt Reeves, qui nous régale cette fois avec des premières images de la Batmobile. On est loin de la version de Snyder ou de Nolan.

Vous n’êtes pas sans savoir que The Batman a entamé sa production en ce début d’année, après une période d’attente trop longue à notre goût. À croire qu’il fallait passer par là pour que Matt Reeves concocte une nouvelle interprétation très différente du personnage. Avec tout ce que l’on entend sur le sujet et ce que l’on commence à voir, The Batman sera en effet une oeuvre qui tente de se forger une singularité par rapport à tout ce qui a été fait autour de cet univers. Un premier teaser avait enfin levé le voile sur ce à quoi allait ressembler Robert Pattinson dans le rôle principal. Le choix de l’acteur n’était pas au goût de tout le monde mais, de notre côté, on croit fort en sa rencontre avec Batman.

Batman a sa nouvelle Batmobile

Nous avions pu ensuite mieux voir le costume dans des images prises sur le tournage. La Batmoto aussi faisait son apparition. Parce que, si Batman ne dispose pas de pouvoirs particuliers, il a des véhicules et des gadgets à mettre en évidence pour mener ses combats. Après la moto, c’est désormais la Batmobile qui s’affiche dans des nouvelles images proposées par Matt Reeves sur Twitter :

Son petit look rétro et sa relative discrétion tranchent par rapport à ce qu’on a vu dans les précédentes adaptations en date de Batman. La trilogie de Christopher Nolan en avait fait une sorte de char d’assaut parfait pour tout dégommer sur son passage. Chez Zack Snyder, il en était de même avec un véhicule qui était gonflé de tous les côtés. On revient désormais à quelque chose de plus réaliste qui s’accorde avec l’ambiance film noir souhaitée par Reeves – ce qui était déjà le cas avec la Batmoto. Au volant, Batman aura tout d’un détective à l’ancienne qui enquête sur une affaire mêlant plusieurs méchants connus. Comme vous le savez sûrement déjà, Zoë Kravitz sera Catwoman, Paul Dano l’Homme-Mystère, John Turturro prêtera ses traits à Carmine Falcone et Colin Farrell se transformera en Pingouin. Du côté des gentils, Batman aura deux alliés : Andy Serkis en Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright en James Gordon.

La Batmobile était attendue au tournant, ce nouvel aperçu donne toujours plus envie de voir The Batman et rassure davantage sur le travail qu’est en train d’effectuer le metteur en scène. Il en reste encore beaucoup à découvrir mais on dispose du temps nécessaire puisque la sortie française du film est programmée pour le 23 juin 2021.