The Batman : découvrez les premiers tests de Robert Pattinson dans son costume

Début 2020, le tournage de "The Batman" débutait. Après plusieurs interruptions, le film est finalement sorti et on découvre encore aujourd'hui des images des coulisses, dont les premiers tests de Robert Pattinson dans son costume.

La réussite The Batman

The Batman était l'un des films les plus attendus du début d'année 2022. Après une longue production, marquée par un report dû au Covid, on a enfin pu le découvrir dans les salles le 2 mars dernier. Et autant dire que l'attente valait la peine. Porté par un Robert Pattinson plus que convaincant, le long-métrage de Matt Reeves nous emmène dans un Gotham sombre et violent où le célèbre justicier opère depuis seulement deux ans. De plus, le cinéaste s'éloigne des autres films super-héroïques du moment en proposant un thriller inquiétant marqué par les meurtres d'un psychopathe : le Riddler.

The Batman ©Warner Bros.

Dans sa majorité, la presse s'est montrée élogieuse envers le film. De notre côté, on a particulièrement aimé le ton et l'ambiance de The Batman, sa brutalité et l'approche très humaine du personnage - voir notre critique. Concernant le public, les chiffres sont également très bons. Le film ayant dépassé les 750 millions de dollars au box-office mondial.

Robert Pattinson devient le Chevalier noir

Si le parcours de The Batman dans les salles touche à sa fin, il connaît désormais une "seconde vie" sur la plateforme américaine HBO Max. L'occasion de voir émerger sur le net de nouveaux éléments. Récemment, on pouvait découvrir une scène coupée avec Catwoman et le Pingouin. Et depuis le jeudi 21 avril, le compte twitter Robert Pattinson Photos Media partage des bouts de making of. Des séquences vidéo qu'on retrouvera probablement dans les bonus des sorties physiques.

Parmi ces extraits, on peut voir Robert Pattinson et l'équipe de tournage découvrir pour la première fois le costume de Batman. C'était le 20 janvier 2020, au tout début de la production, à l'occasion d'un test filmé. On voit sur ces images toute l'excitation des personnes présentes, dont évidemment Matt Reeves, tandis que Pattinson reste sobre - compréhensible avec cette tenue. L'acteur est également accompagné de Zoë Kravitz dans son costume de Catwoman.

Il est intéressant de voir Matt Reeves insister sur certains détails du costume, tout en étant visiblement impressionné par ces deux personnages emblématiques qui prennent vie pour la première fois devant ses yeux. De son côté, Robert Pattinson expérimente pour la première fois "ce que cela fait d'être Batman", et évoque la terreur qu'il a pu ressentir après coup à l'idée d'incarner cette figure mythique.