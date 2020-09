The Batman : Jeffrey Wright parle du film et de la Batmobile

Celui qui incarnera le nouveau Commissaire Gordon dans "The Batman" s'est confié sur le film et son scénario. Il en a profité pour donner également des nouvelles du destrier mécanique du héros.

The Batman : welcome in Ailes

The Batman est un film de Matt Reeves dont le tournage devrait bientôt reprendre. On y retrouve Batman (Robert Pattinson), l'homme chauve-souris, qui enquête sur une affaire de meurtre. Autour de celle-là gravitent plusieurs de ses ennemis emblématiques.

Outre le héros de la saga Twilight, on y retrouve Colin Farrell en Pingouin, Paul Dano dans le costume de l'Homme-Mystère, et Zoë Kravitz dans celui de Catwoman. John Turturro, quant à lui, jouera le gangster Carmine Falcone. Dans le camp des alliés du chevalier noir, Andy Serkis sera le très classe Alfred et Jeffrey Wright incarnera Jim Gordon. Ce dernier s'est confié sur ce qu'il faut s'attendre à voir dans un peu plus d'un an.

The Batman : retour aux sources

C'est en effet la teneur de ce que le comédien de Westworld a révélé à nos confrères d'Heroic Hollywood. Il ne faut pas oublier que Batman, plus qu'être un justicier, est avant tout un détective. Sa première apparition dans une BD fut d'ailleurs dans un numéro de Detective Comics. (Oui, le D et le C de DC Comics, ça vient de là.) Il semblerait donc que le réalisateur se soit donné comme mission de revenir à cette occupation première. Jeffrey Wright le confirme, rappelant que le script est redevable de cette idée et veut refaire de Batman le plus grand détective au monde. Il est même d'accord avec Gary Oldman, qui incarnait le commissaire dans la trilogie de Christopher Nolan, sur le fait que le policier est le Watson de l'homme chauve souris.

Le comédien a également été très impressionnée par la manière dont la Batmobile était décrite dans le scénario. Il a été emballé par le côté muscle car rétro et hyper-modifié. Il salue le travail du réalisateur qui tente de créer un Gotham City plus proche de notre monde et ancrée dans une réalité qui nous paraîtra familière.

"C'est qui ?"

Voilà en substance ce que Jeffrey Wright a dit la première fois qu'il a croisé Colin Farrell grimé en pingouin sur le tournage du film. Il faut dire que l'acteur est méconnaissable sous les traits d'Oswald Cobblepot. On en a eu un rapide aperçu dans la dernière bande-annonce dévoilée à la DC FanDome.

On doit cette prouesse à Mike Marino, un maquilleur reconnu ayant travaillé sur Black Swan, Boardwalk Empire ou True Detective. Interrogé sur Sirius XM, Jeffrey Wright a reconnu être passé devant Colin Farrell sur le tournage sans le reconnaître, vantant les talents du maquilleur star.

Jeffrey Wright n'en est pas à ses premiers pas dans une saga. On l'a déjà vu par exemple dans les Hunger Games. Il y interprétait le rôle de Beetee Latier, un expert en électronique qui a survécu à l'édition 75 du jeu macabre. L'acteur apparaît également dans les James Bond, version Daniel Craig. Il y endosse le rôle de Felix Leiter, un agent de la CIA qui se retrouve plusieurs fois sur le chemin de l'agent secret britannique.

Ces dernières années, il est une des stars de la série Westworld, auprès d'Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Tessa Thompson, Aaron Paul et Luke Hemsworth. Il y incarne Bernard Lowe, un proche collaborateur de Robert Ford, avec qui il crée le premier parc et ses hôtes.

The Batman sortira en France le 29 septembre 2021.