The Batman : la bande-annonce dévoilée lors de la DC Fandome

La DC Fandome était l'événement à suivre pour découvrir des nouvelles images de "The Batman". Le film de Matt Reeves avec Robert Pattinson a profité de son panel pour se dévoiler un peu plus dans une bande-annonce. Ce n'est pas encore rassasiant mais on a le temps pour en voir plus d'ici au 29 septembre 2021.

The Batman : une réinterprétation du personnage

The Batman est de ces projets DC qui avancent à un rythme frustrant pour les spectateurs. On a eu l'impression de ne pas entrevoir le bout du tunnel pendant des mois. Et même quand le tournage a débuté, il a été stoppé par la crise sanitaire. L'équipe reprendra le travail le mois prochain pour achever ce projet si mystérieux.

Matt Reeves a souhaité faire de son Batman (Robert Pattinson) un détective qui enquête sur une affaire à laquelle sont liées plusieurs méchants. Colin Farrell incarnera le Pingouin, Paul Dano se transformera en Homme-Mystère, John Turturro jouera le gangster Carmine Falcone et Zoë Kravitz prouvera sa félinité en Catwoman. Andy Serkis, Jeffrey Wright et Peter Sarsgaard complètent le casting, respectivement en Jim Gordon, Alfred et un politicien de Gotham.

Le réalisateur ne cherche pas à adapter un des comics en particulier ou de repasser par la case origin story. Il veut trouver sa propre voie, avec des choix originaux, une ambiance sombre proche du cinéma noir.

The Batman a été décalé à cause du retard pris pendant l'arrêt d'Hollywood. La nouvelle date de sortie française est fixée au 29 septembre 2021.

Robert Pattinson s'illustre dans les nouvelles images

Le panel de The Batman était placé de manière à boucler la DC Fandome. Comme pour dire que le meilleur arrivait à la fin. En plus de quelques clichés du plateau volés par des photographes, nous avions eu deux aperçus du film. Un très court teaser avec Robert Pattinson dans le costume et des photos du personnage aux côtés de sa Batmobile.

C'est carrément une bande-annonce de plus de deux minutes sur laquelle on a pu poser les yeux. On constate immédiatement à quel point Matt Reeves veut instaurer un climat dark. Dès le début, on pense arriver dans un polar, avec une scène de crime. L'Homme-Mystère a tué le maire de la ville, Don Mitchell Jr. On comprend par là que c'est lui le grand méchant du scénario autour de qui tout va tourner. Batman est présent sur la scène du crime, pour investiguer avec Gordon. Il fait bien de venir puisque le responsable a laissé une lettre qui lui est adressée. Ainsi débute un jeu du chat et de la souris entre les deux.

Une bande-annonce riche

Malgré le fait que le tournage soit à finir, la Warner nous régale avec cet aperçu qui en montre déjà beaucoup sur le film. Outre les quelques scènes d'action qui mettent en lumière un Batman redoutable au corps-à-corps (les coups qu'il adresse au membre d'un gang font mal !). L'Homme-Mystère se montre très brièvement avec un costume qui s'éloigne de celui connu dans l'imaginaire collectif, Catwoman commet un braquage et s'offre un premier combat contre le héros puis on pense apercevoir le Pingouin au détour d'un plan. Pour ce dernier, on ne sera pas affirmatif car il est dur de reconnaître Colin Farrell.

L'impression générale laissée par la bande-annonce est bonne. Cette version, pas si éloignée de certains comics, change de ce qu'on a vu jusqu'ici dans les adaptations au cinéma. On aime cette prise de risque, avec un respect de la mythologie du Chevalier Noir qui se mixe à des initiatives plus originales. L'excitation est là et Robert Pattinson a l'air de s'en sortir à merveille avec cette incarnation du héros. Si certains avait encore des doutes sur l'excellent choix fait par Matt Reeves, ils vont devoir sérieusement réévaluer leur position sur le sujet.