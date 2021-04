The Batman : le film va se dérouler dans un univers alternatif

Un nouveau rapport vient de confirmer que « The Batman » de Matt Reeves se déroulera dans un autre univers que celui du DC Extended Universe (DCEU). Le long-métrage prendra place sur Earth-2.

The Batman : Robert Pattinson en homme chauve-souris

Réalisé par Matt Reeves, The Batman est très attendu par les fans du Chevalier Noir. Porté par Robert Pattinson, le film reviendra à la jeunesse de Batman, à ses débuts en tant que justicier masqué. L’œuvre promet d'être très fidèle aux comics (notamment à Year One) et est porté par un casting absolument hallucinant notamment composé de Paul Dano en Homme-Mystère, de Colin Farrell méconnaissable dans la peau du Pingouin, de Zoë Kravitz dans le costume de Catwoman, d'Andy Serkis dans les habits d'Alfred, de John Turturro dans le rôle du mafieux Falcone et enfin de Jeffrey Wright qui succède à J.K. Simmons dans le rôle de l'inspecteur Gordon.

Bruce Wayne (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros Studios

Une distribution impressionnante qui va porter un film inédit. La première bande-annonce a mis tout le monde d'accord. Le traitement de Matt Reeves promet d'être sombre, violent et beaucoup plus mature que les apparitions de Ben Affleck en Batman. Le long-métrage est attendu pour le 2 mars 2022 dans les salles obscures.

Warner lance deux univers DC

C'est une information que les fans avancent depuis un certain temps maintenant, mais qui vient d'être confirmée par Warner Bros. The Batman ne se déroulera pas dans le même univers que le reste du DC Extended Universe. Un nouveau rapport vient d'établir que le prochain film en solo Batman prendra place sur Earth-2. Une Terre alternative familière aux lecteurs de comics, qui introduit donc le Batman de Robert Pattinson dans un univers complètement séparé de celui de Ben Affleck. Bien sur, rien n'empêche Warner de croiser ses deux univers dans un crossover ultime à l'avenir. Surtout grâce à The Flash, à travers lequel le protagoniste va très certainement parcourir le temps et les dimensions (surtout que Michael Keaton est censé reprendre le rôle de Batman). Il serait ainsi possible de voir Flash débarquer sur Earth-2.

Earth-2 est assez familier pour les lecteurs de comics. Cette autre Terre a été introduite dans les années 1960 dans les comics. Un moyen pour la firme d'établir clairement les multivers. De même, cette Terre a également été abordée dans les séries DC de la CW, avec des références récurrentes dans des shows comme Flash et Arrow.

D'autres films de DC vont se dérouler dans Earth-2

The Batman ne sera évidemment que le début de cette Earth-2. Warner devrait logiquement développer ses deux univers en parallèle. D'un côté le DCEU et de l'autre cette Terre-2. The Batman sera donc une des premières pierres de cet édifice, suivi de près par la série spin-off Gotham PD, qui s'inscrit dans le même univers que le film de Matt Reeves. De même, le Joker de Joaquin Phoenix, devrait logiquement faire partie de ce même monde (même si Warner n'a pas encore confirmé cette éventualité). Enfin, le reboot de Superman par J.J. Abrams pourrait lui aussi s'affilier à Earth-2.

Superman ©DC Comics

Il se murmure que le réalisateur aimerait mettre en avant un Superman noir. S'il utilise Earth-2 ce serait un bon moyen d'introduire ce nouvel Homme d'acier tout en laissant de la place à Henry Cavill dans le DCEU. En effet, dans Earth-2, il existe un autre Superman appelé Val-Zod, l'un des derniers Kryptoniens de son univers. Ainsi, Warner semble avoir de la suite dans les idées, et tente ainsi quelque chose d'inédit au cinéma. La firme veut développer simultanément deux univers DC distincts, tandis que Marvel opte pour les multivers au sein d'un seul et même univers. Deux entreprises, deux visions des choses. Mais attention à la Warner, qui a l'habitude d'aller vite en besogne et peut finir par se brûler les ailes...