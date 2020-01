The Batman : une photo dévoile un peu plus l’apparence de Colin Farrell en Pingouin

Trop longtemps prisonnier d’un développement qu’on avait du mal à comprendre, « The Batman » vient enfin de passer à l’étape essentielle du tournage. L’occasion de découvrir des premiers aperçus du casting. Et c’est Colin Farrell, attendu en Pingouin, qui s’illustre aujourd’hui.

Matt Reeves aura pris beaucoup de temps avant pour boucler le scénario de The Batman. Son intention est de faire une adaptation de l’univers très personnelle. Le héros masqué s’est déjà illustré à de nombreuses reprises au cinéma mais celui imaginé par Reeves est bien différent de d’habitude. On sent qu’à tous les niveaux, le metteur en scène a cherché à innover. Son film ne sera pas une nouvelle origin story mais présentera un Bruce Wayne plus jeune que celui vu dans le DCEU ou chez Nolan. Le choix fort aura été de prendre Robert Pattinson dans ce rôle, un acteur qu’on n’envisageait pas avec évidence. À mesure qu’il était annoncé, le reste du casting nous a également assez surpris. On se retrouve au final avec Andy Serkis en Alfred, Jeffrey Wright en Commissaire Gordon, Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Homme-Mystère, John Turturro en Carmine Falcone et Colin Farrell en Pingouin.

C’est de ce dernier qu’on va reparler parce que l’acteur irlandais n’a pas une morphologie qui évoque d’emblée le fameux méchant. Dans l’imaginaire collectif, le Pingouin n’usurpe pas son nom. Il est court sur pattes, rabougri, grotesque, le nez crochu, un chapeau sur la tête et un monocle sur l’oeil. Matt Reeves part dans une autre direction avec Farrell et les premières images issues du tournage de The Batman prouvaient qu’on partait sur une autre incarnation, sans oublier quelques éléments qui le définissent. On l’a, par exemple, aperçu avec un parapluie – un accessoire qu’il a dans les comics.

Le Pingouin de The Batman se dévoile encore plus

Le Daily Mail Celebrity vient de publier une nouvelle photo de Colin Farrell qui nous permet de voir plus précisément son look. Sans doute capté par un paparazzi, le cliché montre l’acteur à L.A, deux cafés d’une célèbre enseigne dans les mains. On remarque alors qu’il a une moustache très particulière et, surtout, les cheveux teintés de manière à les rendre clairs. Il lui manque évidemment tout l’attirail nécessaire pour son rôle mais nous commençons à mieux définir comment il va exister dans le film.

Après un passage à Londres, le tournage continuera en Écosse, à Glasgow. Matt Reeves a ciblé cette ville pour bâtir Gotham. Une autre idée intéressante à mettre à son crédit. The Batman avance comme il se doit pour le moment, avec toujours en ligne de mire la date de sortie française fixée au 23 juin 2021.