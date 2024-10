Netflix dévoile le trailer de son film à 320 millions de dollars avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt

Plusieurs mois avant sa sortie, Netflix dévoile déjà une première bande-annonce de "The Electric State", un blockbuster de science-fiction avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt.

La nouvelle superproduction de Netflix se dévoile

Netflix continue de dépenser sans compter pour ses blockbusters. Après avoir lâché 200 millions de dollars pour The Gray Man (2022) de Joe et Anthony Russo, le service de streaming s'est montré encore plus généreux avec les réalisateurs d'Endgame (2019). Pour produire leur prochain film The Electric State, la plateforme aurait validé un budget de 320 millions de dollars. Ce qui en ferait le long-métrage le plus cher (et de loin) de Netflix.

Nul doute que la présence au casting de Millie Bobby Brown aura aidé à vendre un tel projet. L'actrice est toujours aussi populaire et, depuis sa révélation dans Stranger Things (2016), elle a enchaîné les productions Netflix. La dernière en date étant La Demoiselle et le dragon (2024). À ses côtés dans The Electric State on retrouvera une autre star en la personne de Chris Pratt. Ensemble, ils évolueront dans une version rétrofuturiste des années 1990 qui a vu des robots aux allures de personnages de dessin animés entrer en conflit avec les humains.

Voyage robotique pour Millie Bobby Brown et Chris Pratt

Une première bande-annonce (vidéo en une d'article) a été dévoilée. Sur ces images de The Electric State, on pense à une rencontre entre Transformers et les dessins de l'artiste suédois Simon Stålenhag. Logique, puisque c'est son roman graphique du même nom qui est à l'origine du film. Ses œuvres, qui incluent des éléments futuristes dans des campagnes, étaient avant cela à l'origine de la superbe série Tales from the Loop de Prime Video (voir notre avis). On retrouve ce même contraste, avec ces machines cartoonesques au milieu de la nature américaine, mais avec bien plus d'action au programme.

The Electric State ©Netflix

Dans le film, la jeune fille interprétée par Millie Bobby Brown tentera de retrouver son frère grâce à un robot à grosse tête jaune et visiblement inoffensif (du moins avec elle). Ils seront accompagnés dans leur périple d'un d'un contrebandier joué par Chris Pratt. Durant leur aventure, ils croiseront notamment Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito ou encore Stanley Tucci, et surtout bien d'autres robots, drôles et attachants. Woody Harrelson, Anthony Mackie, Jenny Slate et Alan Tudyk prêtent leur voix à certains d'entre eux.

The Electric State sortira sur Netflix le 14 mars 2025. La plateforme a donc décidé de commencer la promotion du film assez tôt. En même temps, avec son budget de 320 millions de dollars, il vaudrait mieux que le long-métrage casse les scores d'audience.