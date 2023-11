The Fall Guy : Ryan Gosling donne tout dans le trailer ultra-explosif

Ryan Gosling va devoir se mettre en danger pour reconquérir Emily Blunt dans la comédie d'action explosive "The Fall Guy", nouvelle réalisation de David Leitch qui se dévoile dans des premières images jouissives.

Ryan Gosling de retour à la cascade

Ryan Gosling en cascadeur prêt à tout pour reconquérir la femme qu'il aime (Emily Blunt) et sauver le film de celle-ci : c'est le pitch de The Fall Guy, réalisé par David Leitch, et qui promet d'être une nouvelle dinguerie, dans la lignée de Bullet Train. Dans une première et très longue bande-annonce (vidéo en tête d'article), The Fall Guy se dévoile ainsi avec moult explosions, bastons et punchlines.

The Fall Guy ©Universal Pictures

Ce film est l'aboutissement d'un très long projet, celui de l'adaptation pour le cinéma de la célèbre série L'Homme qui tombe à pic, diffusée entre 1981 et 1986, avec Lee Majors dans le rôle-titre. Dès le début des années 2000 une adaptation était en développement, avec George Clooney et Jason Statham attachés au projet. Avant qu'en 2013 ce ne soit Dwayne Johnson qui reprenne le flambeau. Mais c'est donc finalement avec Ryan Gosling et David Leitch que le film a fini par se faire.

Du fun, du fun et encore du fun

Tout en blondeur et en muscles, Ryan Gosling renfile donc la combinaison du cascadeur, après l'avoir déjà porté dans des films très différents de The Fall Guy. En effet, cascadeur pour le cinéma est son boulot le jour, et celui de criminel la nuit, dans Drive, l'inoubliable film de Nicolas Winding Refn sorti en 2011. On peut aussi penser à The Place beyond the pines, où il incarnait un cascadeur à moto qui, pour les besoins de sa nouvelle famille, va commettre une série de braquages.

The Fall Guy n'a pas la noirceur des deux films cités ci-dessus, puisqu'il s'agit d'une pure comédie d'action, où l'humour et les situations comiques tiennent la première place. Le pitch officiel est le suivant :

Un cascadeur un peu dépassé se retrouve à travailler sur un plateau de tournage avec l'acteur vedette (Aaron Taylor-Johnson) dont il était jadis la doublure. Peu après, ce dernier disparaît mystérieusement. Le cascadeur va alors mener l'enquête.

The Fall Guy est attendu dans les salles le 28 février 2024.