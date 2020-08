The Flash : découvrez le nouveau costume de Barry Allen

Attendu pour le 1er juin 2022 au cinéma, "The Flash" se dévoile petit à petit. Des concepts arts du costume que portera Ezra Miller dans le film ont été mis en ligne à l’occasion de la DC Fandome de ce week-end. Découvrez-les ci-dessous.

Quelle sera l’intrigue du film The Flash ?

The Flash proposera une approche différente de ce que l’on a pu voir auparavant à l’écran sur le héros, comme par exemple la série CW. La trame du film sera basée sur celle des comics Flashpoint, sortis de mai à septembre 2011. Dans l’histoire de ces comics, Barry Allen évolue dans un univers alternatif dans lequel lui seul semble être conscient des différences entre la ligne temporelle du monde normale et celle de la version altérée. Des détails cruciaux du monde normal développé dans l’univers des autres comics DC changent dans Flashpoint, comme le fait que Superman a disparu, que Thomas Wayne est Batman et qu’une guerre entre les Amazones dirigées par Wonder Woman et les Atlantes menés par Aquaman a décimé la moitié de l’Europe.

Mais le film prendra de nombreuses libertés avec l’histoire des comics. Comme nous vous l’annoncions il y a un mois, le scénario ne comprendra pas la guerre entre les Amazones et les Atlantes qui impacte la Terre. Thomas Wayne ne devrait pas non plus être Batman dans le long-métrage.

Alors que le projet est passé entre plusieurs mains depuis de nombreux mois, c’est Andy Muschietti, qui a signé les deux Ça, qui réalisera The Flash. Ezra Miller retrouvera pour la cinquième fois le costume du héros au centre de l’histoire.

Ezra Miller en costume et en action dans les premiers concept arts de The Flash

La DC Fandome de ce week-end a été l’occasion pour DC de dévoiler de nombreux teasers et autres premiers aperçus de ses futurs films. Parmi eux, deux concept arts de The Flash nous donnent un premier aperçu du nouveau costume que portera Ezra Miller dans le long-métrage attendu pour 2022. On peut ainsi découvrir une version épurée du costume du héros, qui semble beaucoup plus léger que celui que l’acteur portait dans les précédents films où on a pu le voir. Ce nouveau costume semble mieux coller à l’impression de légèreté que dégage le super-héros. On vous laisse découvrir les deux images ci-dessous.





Michael Keaton et Ben Affleck de retour en Batman dans The Flash

The Flash réunira deux anciens Batman, qui feront leur retour dans le costume du chevalier noir. Michael Keaton, qui jouait le super-héros dans les deux films de Tim Burton sur le justicier, lui prêtera de nouveau ses traits. On peut d’ailleurs voir le Batman qui semble être celui interprété par Keaton en arrière-plan du deuxième concept-art de Barry en costume dévoilé. Et alors qu’il semblait avoir définitivement abandonné le rôle, Ben Affleck renfilera finalement lui aussi le costume du célèbre justicier. Comme l’a confié le réalisateur, ce dernier aura un rôle émotionnel très important pour Barry dans le film, et devrait lui servir de mentor.

The Flash devrait se connecter aux films dans lesquels Keaton et Affleck jouait Batman via le multivers que le long-métrage de Muschietti introduira. Dans le scénario du film, Barry Allen devrait voyager dans le temps pour sauver sa mère destinée à mourir et tomber dans une réalité alternative où le Batman de Keaton sera toujours actif. On ne sait cependant pas si ce dernier co-existera alors avec celui joué par Affleck, ou si le réalisateur d’Argo sera absent de cette partie du film.

The Flash est attendu en salles le 1er juin 2022.