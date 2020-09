The Flash : le réalisateur tease un film à la fois drôle et terrifiant

Le réalisateur Andy Muschietti, chargé de s'occuper du film « The Flash », donne des nouvelles de son œuvre. Il promet que le film DC mélangera les genres, et sera autant terrifiant que comique, à l'instar de ses précédents films.

The Flash : le projet qui avance au ralenti

Cela fait maintenant plusieurs années qu'on entend parler de The Flash. Depuis la sortie de Justice League et l'apparition de Ezra Miller dans la peau du justicier, Warner Bros est à la production d'un film solo sur le personnage. Mais le développement du film semble régulièrement rencontrer des problèmes. Pourtant, Andy Muschietti, qui est chargé de le mettre en scène, est ultra motivé, et donne même des nouvelles de son futur film. Attendu le 1er juin 2022, The Flash semble avoir bien avancé ces derniers temps, avec notamment des annonces savoureuses pendant la DC Fandome.

Warner Bros a notamment révélé que The Flash permettrait le retour de deux acteurs cultes : Ben Affleck et Michael Keaton. Les deux comédiens reprendront leur rôle de Batman, qu'ils ont tous les deux tenus à des époques différentes. Une révélation qui annonce l'adaptation de l'arc Flashpoint, une histoire culte dans les comics. Michael Keaton a détenu le rôle de Batman à deux reprises, en 1989 et en 1992 devant la caméra de Tim Burton. Ben Affleck a quant à lui endossé le costume du Chevalier Noir à trois reprises : dans Batman V Superman, dans Suicide Squad le temps d'une courte apparition et dans Justice League. Des retours qui ont de quoi grandement exciter les lecteurs de comics.

Un film qui mélange les genres

Récemment, lors d'une cession de questions/réponses, Andy Muschietti a donné quelques précisions sur The Flash. Il a notamment teasé le ton du futur film sur Barry Allen, affirmant que celui-ci allait mélanger les genres, et notamment l'épouvante et la comédie :

Mon Flash ne sera pas tout clair ou tout sombre. Il sera un mélange de tout ceci. Si vous avez vu mes précédents films comme Ça et Ça 2, vous saurez que j'aime mélanger les genres. Flash est une histoire très émouvante, mais ce sera aussi très drôle, tout en étant une grande aventure épique. Ce sera également terrifiant. Préparez-vous !

C'est vrai que ses deux films Ça , adaptations du roman culte de Stephen King, surprenaient à mélanger les genres. Même s'ils étaient majoritairement orientés vers l'horreur, les films proposaient quelques interventions comiques hilarantes. Ainsi, rien d'étonnant que Andy Muschietti tente de reproduire la même recette dans un film de super-héros.

Andy Muschietti a officiellement signé pour diriger The Flash en 2019. Il est notamment accompagné à l'écriture par Christina Hodson, la scénariste de Birds of Prey. The Flash a suscité un énorme regain d'intérêt quand Michael Keaton a été confirmé au casting, et quand Ben Affleck a approuvé son retour dans le DC Extended Universe (DCEU). Un retour inattendu puisque l'acteur avait annoncé se retirer du DCEU après l'échec de Justice League. Refusant même de reprendre le rôle de la chauve-souris dans The Batman de Matt Reeves. The Flash est donc attendu le 1er juin 2022, si tout va bien...