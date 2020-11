The Flash : Lynda Carter, l'ancienne Wonder Woman, de retour dans le film ?

"The Flash" se présente désormais comme le film DC qui va unir l'ère actuelle avec le passé. Comme Michael Keaton qui a été rappelé pour jouer Batman, Lynder Carter sera-t-elle aussi de la partie en Wonder Woman ? Il se pourrait que des discussions soient en cours.

The Flash : une réunion entre plusieurs héros

La trilogie Justice League avortée, le film The Flash pourrait être le meilleur moyen pour DC/Warner de continuer à mettre plusieurs héros à l'écran en même temps. Longtemps perdu dans un développement chaotique, le projet s'est remis dans le droit chemin avec l'arrivée d'Andy Muschietti à sa tête. Le scénario sera en grande partie adapté des comics Flashpoint. Nous verrons Barry Allen qui veut voyager dans le temps pour sauver sa mère d'une mort programmée. L'expédition va mal se passer et il se retrouvera dans une autre réalité, avec un Batman différent de celui du DCEU. Michael Keaton, qui a campé le héros chez Tim Burton, retrouvera le costume pour être une version vieillissante du personnage. Ben Affleck sera aussi de la partie pour un rôle dont ne connaît pas la consistance.

On a compris que The Flash allait exploiter le multivers et ce procédé ouvre grand la porte à d'autres héros. Alors que Cyborg pourrait faire une apparition, il se dit aujourd'hui que Lynda Carter serait en négociations avec le studio pour faire une apparition en Wonder Woman. L'actrice s'est révélée dans les années 70 en incarnant l'héroïne pour les besoins de la série télévisée. L'idée n'est pas saugrenue, pour continuer de miser sur les titres pré-DCEU et les englober dans un ensemble connecté. Le crossover Crisis on Infinite Earths de l'Arrowverse a déjà emprunté cette voie avec plusieurs Flash (dont celui de la série des années 90 incarné par John Wesley Shipp) et des Superman. Au lieu de chercher à se réinventer avec des incarnations nouvelles, la bonne idée est d'insister sur l'aspect rétro qui parlera plus amplement aux fans.

L'éventuelle présence de Lynda Carter est dévoilée par The Vulcan Reporter. On attendra une confirmation d'un média plus fiable pour prendre l'information encore plus au sérieux mais ça ne serait pas étonnant que le film réserve des étonnantes surprises, comme l'exploitation des anciennes incarnations. Lynda Carter devrait également faire une apparition dans Wonder Woman 1984, même si son caméo n'a jamais été confirmé. Rappelons que l'héroïne a eu que deux adaptations en réalité. Avant le passage au cinéma avec Gal Gadot, il n'y a eu que la série avec Lynda Carter. Elle restera à jamais comme la toute première Wonder Woman. Si on a pu la voir dans d'autres séries et des films, l'actrice n'a jamais retrouvé un rôle de cette envergure. Lui rendre hommage dans un film récent serait un juste retour des choses.

George Clooney ne reprendra pas le costume de Batman

Si le mystère reste entier pour une apparition de Lynda Carter, George Clooney a confirmé chez Empire qu'il n'avait pas été rappelé pour participer au projet. On se souvient malheureusement de lui comme le pire Batman qui soit et c'est sans véritable surprise que la Warner n'a pas eu envie de lui passer un coup de fil afin de lui offrir une apparition. Il se montre "certain" de ne pas être inclus dans les plans du studio. Avec la très possible présence de Michael Keaton et celle de Ben Affleck, mettre une troisième incarnation au milieu n'est pas du tout une priorité. Même si on ne s'était jamais pris à rêver d'une apparition de George Clooney, nous n'étions pas à l'abri d'une éventuelle surprise.