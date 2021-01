The Flash : Ray Fisher (Cyborg) ne reviendra pas dans le film

Conséquence de son conflit avec Warner Bros et DC, Ray Fisher ne devrait pas réapparaître dans un film du DCEU, et ni l'acteur ni son personnage Cyborg ne sont attendus dans "The Flash"...

Un super-héros en moins

Selon le journaliste Mark Hughes, Ray Fisher, l'interprète de Cyborg, ne sera pas au casting du prochain film The Flash d'Andy Muschietti avec Ezra Miller dans le rôle titre.

Pourtant, les personnages de Cyborg et Flash ont une connexion particulière dans les comics. Cette relation a été développée dans Justice League, réalisé dans un premier temps par Zack Snyder puis repris par Joss Whedon, réalisateur d'Avengers. Ainsi, se retrouver avec un film centré sur l'homme le plus rapide du monde sans avoir une apparition du personnage de Cyborg est en contradiction avec ce qui a été exploité dans le film de 2017.

Justice League ©Warner Bros

De plus, The Flash devrait exploiter l'arc du "Flashpoint". Cette étape très importante pour les fans de comics met en scène Barry Allen alias Flash qui se réveille dans un monde où il n'a plus de super-pouvoirs et où beaucoup de choses diffèrent de ce qu'il a connu. Par exemple, les personnages d'Aquaman et de Wonder Woman se font la guerre ou encore Superman n'a jamais existé. Justement, celui qui est considéré comme le plus grand héros de la Terre est Cyborg. Ce dernier a donc une importance toute particulière dans cet arc. Seulement, si Ray Fisher n'est plus au programme du film, cela signifie que The Flash devra s'inspirer de la série de comics "Flashpoint" tout en changeant des éléments et en les adaptant à la situation.

Ray Fisher en conflit avec Warner

Ceci n'est pas une surprise, tant la situation entre Ray Fisher et les responsables de l'univers DCU s'est dégradée. Ray Fisher est en conflit avec Warner Bros, embarqué dans la galère Justice League et les accusations concernant le comportement de Joss Whedon. Lorsque ce dernier a pris les rênes du tournage de Justice League, il aurait eu un comportement très déplacé en dénigrant le travail de la plupart des personnes présentes sur le set. Une enquête a été ouverte au sein de Warner afin de mettre la lumière sur cette situation compliquée, une enquête dont les conclusions semblent n'avoir pas plu à Ray Fisher, en guerre ouverte contre Walter Hamada, le président de DC Films.

Pour le futur immédiat, il y a fort à parier que la dernière apparition de Ray Fisher dans un film DC soit vraisemblablement dans Zack Snyder's Justice League, qui sera prochainement diffusé aux États-Unis sur HBO Max.