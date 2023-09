The Flash : Tim Burton est dégoûté par le film et les studios

Tim Burton n'a pas vraiment apprécié l'utilisation dans "The Flash" du Superman version Nicolas Cage qu'il avait imaginé après ses films "Batman" avec Michael Keaton.

The Flash, même pas sauvé par Batman

En 1989 le public découvrait pour la première fois Michael Keaton dans la peau de Bruce Wayne grâce au Batman de Tim Burton. Un des premiers films du réalisateur et un des plus ancrés dans la culture populaire. D'ailleurs, trois ans après, le cinéaste offrait une suite (peut-être) encore meilleure avec Batman : Le Défi (1992), toujours porté par Michael Keaton.

L'acteur a justement enfilé une nouvelle fois son costume, plus de trente ans après, pour les besoins du film The Flash. En effet, dedans, le héros Barry Allen tente de modifier le passé pour sauver sa mère. Mais son action crée un multivers et il se retrouve alors bloqué dans un monde où Batman n'est pas incarné par Ben Affleck, mais par Michael Keaton.

Michael Keaton - The Flash ©Warner Bros.

Avec The Flash, Warner Bros. a évidemment voulu miser sur la fibre nostalgique pour attirer le public. Mais le résultat n'était vraiment pas au niveau et les spectateurs ont logiquement boudé un film visuellement hideux (voir notre critique). À sa sortie en salles, le long-métrage n'a engrangé qu'un peu plus de 268 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

Tim Burton énervé après le caméo de son Superman

Outre l'utilisation de Michael Keaton, il y a également dans The Flash un caméo de Nicolas Cage en Superman qui provient là aussi d'une idée que Tim Burton n'a jamais pu concrétiser. Le réalisateur a justement été interrogé par BFI sur ce fameux caméo de Superman. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Tim Burton l'a un peu en travers de la gorge.

Lorsque vous travaillez aussi longtemps sur un projet et qu'il ne se réalise pas, cela vous affecte pour le reste de votre vie. Parce qu'on se passionne pour certaines choses, et chaque chose est un voyage inconnu, et n'était pas encore allé au bout. Mais c'est une de ces expériences qui ne vous quittent jamais.

Le cinéaste enchaîne ensuite en pointant du doigt l'utilisation d'une part de son œuvre. Tim Burton se dit alors "dégoûté des studios" qui peuvent faire du détournement de la sorte.