The Gray Man : Chris Evans a blessé Ryan Gosling pendant le tournage

Pour son premier jour de tournage de "The Gray Man", Chris Evans a malencontreusement fait mal à Ryan Gosling. Un mauvais geste qui a apparemment tapé sur le système de l'acteur de "Drive", qui a malgré tout su garder son calme olympien.

The Gray Man : la poursuite infernale

Après quatre ans d'absence au cinéma, Ryan Gosling est de retour sur Netflix. Dans The Gray Man, nouveau long-métrage des frères Anthony et Joe Russo (Captain America : Le Soldat de l'hiver, Avengers : Endgame), le comédien prête ses traits à Six.

Sorti de prison par son mentor Fitzroy (Billy Bob Thornton), ce héros s'impose au fil des années comme l'un des tueurs les plus redoutables officiant pour le compte de la CIA. Lorsque ses employeurs estiment qu'il risque de leur nuire, une traque effrénée débute à travers le monde. S'il peut compter sur le soutien de l'agent Dani Miranda (Ana de Armas), il doit faire face au psychopathe Lloyd Hansen (Chris Evans), espion lancé à ses trousses qui n'hésite pas à tout démolir pour le débusquer.

Six (Ryan Gosling) - The Gray Man ©Netflix

Jessica Henwick, Julia Butters, Regé-Jean Page, Alfre Woodard, Dhanush et Wagner Moura complètent la distribution de ce film d'action au rythme constant. Un blockbuster où les affrontements et les scènes spectaculaires s'enchaînent, à l'image de la rencontre musclée entre les personnages de Ryan Gosling et Chris Evans. En coulisses, les deux comédiens ont d'ailleurs brisé la glace de manière brutale pour leurs premières prises de vues communes...

Ryan Gosling toujours pro, même en pleine bagarre

En juin 2022, l'ancien interprète de Captain America partage un extrait de The Gray Man sur Instagram et révèle qu'il s'agit de la séquence avec laquelle il a commencé le tournage. L'acteur déclare alors, comme le rappelle Allociné :

Mon premier jour de tournage. J'ai accidentellement frappé Ryan avec un flingue.

Lors d'une récente interview pour Etalk, Chris Evans est revenu plus en détail sur ce geste malencontreux :

En fait, il y avait une scène où je dois le plaquer contre un mur. Mais je tiens une arme à feu. Alors, au moment où j'ai saisi son col, le canon du pistolet l'a en quelque sorte frappé directement sur sa bouche. Mais Ryan a géré la situation comme un crack. Il n'était pas très content mais il s'est juste éloigné et il a dit : 'On y retourne, on y retourne'.

Après le coup de poing d'Harrison Ford durant la production de Blade Runner 2049, Ryan Gosling a donc une nouvelle fois dégusté. C'est ce qui s'appelle mouiller le maillot...

The Gray Man est à découvrir sur Netflix.