The Hand of God : Netflix poursuivi en justice par Maradona ? - CinéSéries

Le réalisateur italien Paolo Sorrentino va évoquer le monstre Diego Maradona dans le long-métrage "The Hand of God" qui sera diffusé sur Netflix. Chose qui ne plaît pas trop au principal intéressé et qui pourrait mener la plateforme devant les tribunaux très prochainement.

The Hand of God démarre sur une mauvaise note

Ces derniers jours, nous apprenions que Paolo Sorrentino était en train de préparer The Hand of God (La Main de Dieu) pour Netflix. Un titre qui évoque forcément le geste de Diego Maradona en sélection nationale contre l'Angleterre lors du quart de finale de la Coupe du monde 1986. Cependant, le footballeur retraité n'apprécierait pas la démarche et pourrait porter plainte contre la plateforme. Son avocat, Matias Morlan s'est exprimé sur Twitter en expliquant ce qu'ils préparaient :

Diego Maradona n'a pas autorisé l'utilisation de son image pour ce film. Avec nos confrères italiens, nous sommes déjà en tain d'étudier une stratégie légale pour une action en justice pour utilisation non autorisée d'une marque déposée.

Pas un film sur le foot(balleur)

Le plus surprenant dans cette affaire, c'est que The Hand of God n'est pas du tout un film qui sera centré sur Diego Maradona ! La plateforme a déjà expliqué qu'il ne s'agirait même pas d'un scénario à propos du sport ou du foot. Paolo Sorrentino veut parler dans ce projet de sa jeunesse, dans le Naples des années 80, ville dont il est originaire - une démarche qui rappelle celle d'Alfonso Cuarón avec Roma. Cette décennie aura vu le génie argentin faire les beaux jours de l'équipe locale, après avoir été transféré du FC Barcelone. Le réalisateur italien ne peut qu'avoir des souvenirs de lui tant son aura et ses exploits se faisaient sentir à chaque coin de rue. On se doute que Paola Sorrentino va évoquer le footballeur mais rien ne dit encore qu'il aura la moindre seconde à l'écran. Il pourrait apparaître simplement dans des extraits des matchs de l'époque ou des images d'archives.

Pour le moment, aucune action n'a été intentée. Netflix ne sait pas encore s'ils vont devoir gérer un procès mais, en général, une entente (souvent financière) est trouvée pour que la plateforme puisse agir comme elle le souhaite. Peut-être que le titre devra être changé pour faire moins référence aussi directement à Maradona ou que le scénario sera construit de façon à ce qu'on entende parler de lui sans le voir. Si la procédure était lancée, elle rejoindra celle en rapport avec le film Enola Holmes (les héritiers de Sir Arthur Conan Doyle n'apprécie pas ce qui est fait avec Sherlock Holmes).