Quentin Tarantino souhaiterait que Bruce Willis apparaisse dans son dernier film

En 1994, Bruce Willis trouve l'un de ses plus grands rôles dans "Pulp Fiction". Près de trente ans plus tard, Quentin Tarantino souhaiterait que l'acteur souffrant de démence sorte de sa retraite pour apparaître dans son dernier film, "The Movie Critic".

The Movie Critic : le dernier film de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino est catégorique. Il veut arrêter sa carrière de réalisateur au bon moment et laisser au public une filmographie parfaite. Le cinéaste ne souhaite en aucun cas faire le long-métrage qu'il considère de trop, comme Les Cheyennes de John Ford ou Rio Lobo d'Howard Hawks. C'est pour cette raison que The Movie Critic sera le dernier film de l'auteur de Pulp Fiction, Inglourious Basterds et Once Upon a Time... in Hollywood.

Le dixième long-métrage de Quentin Tarantino se déroulera dans la Californie de la fin des années 1970 et se focalisera comme son titre l'indique sur un critique de cinéma. Hormis le fait que le tournage devrait débuter dans le courant de l'année, il y a encore très peu d'informations sur ce projet forcément alléchant, avec lequel le réalisateur devrait s'adonner à l'une de ses activités favorites : parler du septième art et de ses innombrables anecdotes, comme il l'a brillamment fait récemment avec Once Upon a Time... in Hollywood mais aussi avec son ouvrage Cinéma spéculations.

Bruce Willis au casting ?

En mars 2022, les proches de Bruce Willis annonçaient la retraite de l'acteur souffrant d'aphasie, un trouble du langage pouvant se caractériser de plusieurs manières, de la difficulté à trouver ses mots à l'incapacité totale de pouvoir s'exprimer. Un an plus tard, en février dernier, sa famille révélait que la santé de la star de Piège de cristal s'était aggravée. Bruce Willis est atteint de démence fronto-temporale, "une maladie cruelle" pour laquelle "il n'existe aucun traitement".

Butch Coolidge (Bruce Willis) - Pulp Fiction ©Paramount Pictures

Alors qu'un retour au cinéma de Bruce Willis semblait impossible, Quentin Tarantino aimerait lui confier un dernier rôle dans The Movie Critic. Une source proche de la production a déclaré au Daily Express :

Quentin n'a pas encore approché la famille de Bruce - et il se pliera complètement à leurs volontés s'ils disent qu'il est trop malade. Si c'est le cas, il prévoit d'essayer d'insérer un bref extrait d'un des nombreux films de Bruce dans le film. Ses derniers films sont tous sortis directement en vidéo ou en streaming en raison de son état de santé. Quentin souhaite lui rendre hommage avec une brève apparition sur grand écran, là où est sa place.

L'amitié entre Bruce Willis et Quentin Tarantino remonte à une trentaine d'années. En 1994, l'acteur incarne le génial Butch Coolidge dans Pulp Fiction, avec lequel le réalisateur remporte la Palme d'or au Festival de Cannes. Si le comédien voulait initialement jouer le tueur à gages malchanceux Vincent Vega, le cinéaste ayant déjà fait appel à John Travolta réussit finalement à le convaincre de prêter ses traits au boxeur qui refuse de se coucher. Il s'agit sans conteste de l'un de ses meilleurs rôles.