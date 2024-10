The Predator cartonne sur Netflix ! Pourquoi le film n'a pas eu de suite ?

Les abonnés de Netflix (re)découvre "The Predator" sur la plateforme en ce moment. Avant la sortie du film en salles, deux suites étaient prévues, mais elles ont finalement été annulées.

The Predator : une nouvelle relance en 2018

Réalisé par John McTiernan, Predator (1987) est un film d'action culte, porté par Arnold Schwarzenegger dans un de ses plus célèbres rôles, et dans lequel il affronte un ennemi tout aussi mythique. Le succès du long-métrage a permis de lancer une saga avec une première suite en 1990. Ensuite, sans compter les crossovers Alien vs. Predator (2004 et 2007), il a fallu attendre 20 ans avant de retrouver le guerrier extraterrestre avec Predators (2010). Puis huit années supplémentaires avant The Predator (2018), remis en lumière ces derniers temps par Netflix et classé numéro 1 des films les plus vus en ce moment.

Dans ce quatrième opus de la saga, qui se déroule après les événements des deux premiers, mais sans faire référence au troisième, un vaisseau alien s'écrase sur Terre. Membre d'un commando de Rangers, Quinn est témoin du crash et découvre dans les décombres un casque et un brassard d'un Predator. Avant d'être arrêté par une mystérieuse organisation, il parvient à envoyer les objets à son domicile. C'est là que son fils va activer sans le vouloir une balise attirant d'autres Predators. Dans le même temps, une de ces créatures récupérée par l'organisation se réveille avec l'intention de massacrer tout ce qui bouge. Quinn et d'anciens soldats vont tenter de l'arrêter, avant de découvrir qu'un autre ennemi génétiquement modifié et encore plus dangereux est aussi de la partie.

Deux suites étaient prévues

Avant même la sortie de The Predator dans les salles, des suites étaient envisagées. Cela même en dépit de problèmes durant la production, avec des changements scénaristiques qui ont mené à des reshoots. Le long-métrage avait pour but de lancer une trilogie. Deux autres films auraient donc pu poursuivre l'aventure avec certains des personnages introduits ici. Seulement, l'accueil n'a pas été comme l'espérait Shane Black. Ce dernier avait insisté pour que son film soit classé R (interdit aux moins de 17 ans non accompagnés), et il pensait certainement que la débauche d'action sanglante parviendrait à attirer le public.

The Predator ©20th Century Fox

The Predator a cumulé près de 160 millions de dollars de recettes dans le monde. À peine suffisant pour rentrer dans ses frais étant donné son budget de 88 millions de dollars (un coût généralement doublé par la promotion). En plus d'un nombre d'entrées insuffisant, le long-métrage a reçu de nombreuses critiques négatives. Et pas uniquement de la presse. Sur Rotten Tomatoes, le film a seulement 34% d'avis positifs de la part des médias, et 32% du côté du public. Même son de cloche sur Allociné qui indique une moyenne de 2,5/5 pour la presse et de 1,9/5 pour les spectateurs. Notons même le rejet du scénariste Fred Dekker, qui se montra très critique envers la fin du film.

Ce rejet général de The Predator a donc convaincu la production de ne pas lancer une suite directe du film. À la place, la saga a pris une autre direction en 2022 avec Prey. Un film qui se déroule bien longtemps avant les événements du premier opus, en 1719, et qui voit une jeune Comanche affronter l'être le plus dangereux de la galaxie. En dépit d'une sortie directement en VOD (sur Disney+ en France), Prey a largement convaincu et une suite devrait voir le jour prochainement.