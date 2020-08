The Rental : le premier film de Dave Franco dévoile son ambiance paranoïaque dans un extrait exclusif

Dave Franco, qui s'illustre en tant qu'acteur depuis le milieu des années 2000, va-t-il suivre les pas de son grand frère James ? C'est bien le chemin qu'il semble emprunter, puisqu'il s'essaye maintenant lui aussi à la réalisation avec son premier film, dont il est aussi le scénariste : "The Rental". Un court extrait de ce long-métrage bientôt dans les salles suggère une ambiance angoissante à souhait.

The Rental : c'est quoi ce premier film de Dave Franco ?

Comme on le rapportait en mai dernier, le jeune frère de James Franco s'essaye à la réalisation avec un premier film en forme de thriller d'épouvante - horreur intitulé The Rental. Le pitch est simple, et devrait tout de suite parler à ceux qui ont déjà loué un appartement ou une maison pour les vacances... Deux couples d'amis réservent en ligne une maison pour un week-end de détente. Et puisque si tout se passait bien il n'y aurait pas d'histoire à raconter, leur séjour va logiquement se transformer en enfer. Paranoïa, menaces extérieures, caméras peut-êtres dissimulées dans la maison... L'ambiance promise dans la bande-annonce se confirme aujourd'hui dans un extrait angoissant et mystérieux (vidéo en tête d'article).

Une première réalisation dans le thriller de genre(s)

Entre le visionnage de la bande-annonce et celui de l'extrait, difficile de savoir exactement ce qui nous attend. Si The Rental s'annonce clairement comme un thriller, difficile de le définir plus précisément. Sera-t-on dans la veine du survival ? Ou dans celle du home invasion (deux sous-genres d'ailleurs souvent très complémentaires) ? Le film jouera-t-il plus sur l'épouvante ou plutôt sur la pure horreur ? En tout cas, que ce soit récemment dans Parasite de Bong Joon-ho, dans Vivarium de Lorcan Finnegan ou encore l'intéressant The Room de Christian Volckman, les maisons sont à la mode. Environnement parfait pour créer des huis clos oppressants et terrifiants, celle de The Rental semble elle aussi réserver de belles surprises et ne laissera certainement pas ses occupants indemnes.

Ces occupants ont par ailleurs des jeunes visages relativement connus. Le casting principal se compose en effet de Dan Stevens, Alison Brie, Sheila Vand et Jeremy Allen White. Avec ce casting et cette ambiance qui éveille notre curiosité, on pourra très prochainement juger des premiers pas de Dave Franco au scénario et derrière la caméra.

The Rental, de Dave Franco, est attendu dans les salles françaises le 19 août.