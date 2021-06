The Tomorrow War : le film se dévoile dans une nouvelle bande-annonce explosive

« The Tomorrow War », le film de science-fiction proposé par Amazon Prime Video, dévoile une nouvelle bande-annonce. Chris Pratt est prêt à dégommer des aliens dans ce nouveau trailer explosif.

The Tomorrow War : Amazon se lance dans le blockbuster

Réalisé par Chris McKay (Lego Batman : Le Film), The Tomorrow War raconte comment une équipe de soldats décide d’aller dans l’avenir pour combattre une race extraterrestre belliqueuse qui a pris la Terre en otage. Tout commence quand un groupe de voyageurs du futur revient 30 années en arrière pour délivrer un terrible message. En 2051, l’humanité va perdre une guerre d’envergure mondiale contre une horde d’aliens meurtriers venue détruire notre civilisation. Le seul moyen de survivre est d’envoyer des renforts dans le futur pour gagner cette guerre sans précédent. Ecrit par Zach Dean, le scénariste de 24h Limit, The Tomorrow War est emmené par Chris Pratt et J.K. Simmons dans une relation père / fils un peu particulière. Le long-métrage est attendu le 2 juillet prochain sur Amazon Prime Video.

Une nouvelle bande-annonce explosive

Ces nouvelles images posent le ton du film. The Tomorrow War sera un blockbuster sans prise de tête, grandement porté sur l’action. Cette bande-annonce promet des scènes d’action explosives, et des combats violents entre humains et extraterrestres. Même si le design des créatures demeure assez classique, le rythme et la mise en scène paraissent fluides. En tout cas suffisamment pour permettre de présenter un blockbuster agréable. Le film semble également emmené par des répliques savoureusement idiotes, mais aussi diablement charismatiques. Ces nouvelles images offrent des séquences bourrées d’action et d’effets spéciaux, parfaites pour une production estivale.

Dan Forester (Chris Pratt) - The Tomorrow War ©Amazon Prime Video

Initialement prévu pour sortir en salles, le long-métrage a été racheté par la plateforme de streaming pour la modique somme de 200 millions de dollars à la Paramount. Avec The Tomorrow War, Chris McKay se lance dans sa première réalisation en live action. Enfin, difficile de ne pas faire la comparaison avec Edge of Tomorrow, le film de science-fiction de Doug Liman, qui abordait déjà les voyages temporels (ou plutôt la boucle temporelle) et les invasions aliens. Reste à savoir comment le cinéaste va se démarquer de l’excellent film avec Tom Cruise et Emily Blunt. Réponse le 2 juillet.

En attendant, découvrez les coulisses du film :