Théorie Marvel : et si le vieux Captain America était en fait un Skrull ?

Plus besoin de présenter Captain America. Le personnage incarné par Chris Evans revient sous une forme inédite dans « Avengers : Endgame ». Mais une nouvelle théorie suggère que Old Man Steve est en fait un Skrull.

Old Man Steve

Depuis 2011 et Captain America – First Avenger, c’est Chris Evans qui campe le personnage de Captain America. Ce membre emblématique des Avengers, et plus largement de tout le Marvel Cinematic Universe (MCU), trouve une porte de sortie assez étonnante dans Avengers : Endgame. En effet, à la fin du film des frères Russo, le super-soldat est chargé de ramener les pierres d’infinité dans le continuum temporel. Mais au lieu de revenir dans son époque, Steve Rogers décide de rester dans son passé pour vivre sa vie avec Peggy Carter, son amour de toujours. À la place, c’est un vieux Steve Rogers qui vient à la rencontre de Sam Wilson et Bucky Barnes, pour donner son bouclier à Faucon.

Avengers : Endgame ©Marvel Studios

Depuis, personne ne sait où se trouve Old Man Steve. La série Falcon et le Soldat de l’Hiver a apporté un élément de réponse en suggérant que Steve Rogers est quelque part sur la Lune. Une théorie qui a également relancé l’hypothèse de la présence des Inhumains dans la continuité cinématographique du MCU. Mais une nouvelle spéculation concernant Steve Rogers vient d’émerger sur le net.

Et si Steve Rogers était en fait un Skrull ?

Grâce aux événements de Captain Marvel, les Skrulls ont officiellement été introduits dans le MCU. Ces extraterrestres verts métamorphes sont bien connus des lecteurs de comics. Dans les histoires papiers, ces derniers sont globalement belliqueux et cherchent à prendre le contrôle de la planète Terre en remplaçant les humains grâce à leurs pouvoirs de transformation.

Les Skrulls sont ensuite revenus à deux reprises pour le moment : dans Spider-Man : Far From Home et dans WandaVision. Mais jusqu’à présent, ils ont été présentés comme des victimes des Kree (une autre race extraterrestre), et sont plutôt du bon côté de la ligne. Pourtant, l’arrivée prochaine de la série Secret Invasion, et nos connaissances sur cette espèce alien dans les comics, suggèrent qu’il se trame quelque chose de pas net. Et surtout, que les Skrulls s’apprêtent à révéler leur véritable nature.

Captain Marvel ©Marvel Studios

Ainsi, en sachant tout ceci, la théorie qui suggère que Old Man Steve est un Skrull n’a rien d’étonnante. Cette nouvelle version de Captain America a totalement détruit la chronologie classique du personnage. Une décision assez inhabituelle pour ce héros généralement cartésien, qui est finalement assez étrange. Mais ce n’est pas le seul élément qui vient corroborer cette théorie. Il se murmure que Chris Evans va prochainement revenir dans la peau du Captain. Si tel est le cas, il y a des chances que le comédien ne soit pas réengagé pour incarner son personnage habituel, mais bien pour jouer un Skrull qui imite Captain America.

Pour ces raisons, et surtout parce que Secret Invasion se prépare, il est possible que Old Man Steve soit en fait un Skrull qui se joue des Avengers. Cependant, si cette théorie est vraie, elle soulève quelques questions. Pourquoi ce Skrull aurait-il donné le bouclier de Cap à Sam Wilson ? Quel est son véritable but ? Est-il gentil ou méchant ? Et surtout, si Chris Evans revient, ce sera sous quelle forme ? En Old Man Steve ? En Skrull ? Ou en jeune Captain America ? Affaire à suivre.