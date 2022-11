Thor : la condition de Chris Hemsworth pour revenir dans le rôle

Chris Hemsworth reviendra-t-il dans le rôle de Thor après "Love and Thunder" ? L'avenir du personnage reste flou, mais l'acteur a donné son avis sur la question, précisant qu'il faudrait une certaine condition pour le convaincre de porter une nouvelle aventure du super-héros Marvel.

La suite du MCU sans Thor ?

Chris Hemsworth restera longtemps associé à son rôle de Thor dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Un rôle qu'il tient depuis 2011 avec la première aventure solo du super-héros réalisée par Kenneth Branagh. Puis, le personnage est apparu aux côtés des Avengers, et a eu droit à trois autres longs-métrages centrés sur lui avec Le Monde des ténèbres (2013), Ragnarok (2017) et dernièrement Love and Thunder (2022).

Chris Hemsworth Thor - Love and Thunder ©Marvel

Si à la fin de Thor : Love and Thunder le héros s'en sort plutôt bien et doit désormais s'occuper de Love, la fille de Gorr, l'avenir du personnage reste plutôt flou. En effet, pour le moment rien n'indique un retour de Thor dans un prochain film du MCU. Si on se penche sur les prochaines productions annoncées, Thor 5 est bel et bien absent. Rappelons que le calendrier Marvel est déjà bien rempli jusqu'en 2026 avec les phase V et VI.

Puis, sans avoir encore de dates, des films Shang-Chi 2, Spider-Man 4 ou encore Les Eternels 2 seraient en préparation. Si une nouvelle aventure de l'Asgardien voit le jour, il faudra donc attendre plusieurs années.

Chris Hemsworth reviendra si...

La question a tout de même été posée au principal intéressé, Chris Hemsworth, lors du podcast de Josh Horowitz. L'acteur a expliqué que rien n'était sûr pour un retour du personnage, mais que si cela devait se faire, pour lui, il faudrait un film très différent des précédents. En effet, d'après lui, les deux premiers Thor fonctionnent de manière similaire, tout comme les deux suivant. Il faudrait donc trouver un moyen de se réinventer pour le convaincre.

Je l'ai déjà dit, mais quand cela devient trop familier, je pense qu'il y a un risque de devenir un peu paresseux, parce que je sais déjà ce que je fais. Je ne sais pas si je serai rappelé, mais si c'est le cas, je pense qu'il faudra avoir un ton drastiquement différent, au moins pour ma propre santé mentale (rire).

Chris Hemsworth voudrait donc mettre de côté l'humour outrancier de Taika Waititi, qui faisait suite à l'ambiance sombre des deux premiers opus. Une manière pour lui de rester investi sans se lasser. On peut donc imaginer qu'un retour de Thor mènerait encore à une toute nouvelle version du personnage. Cependant, cette possibilité reste soumise à une autre condition plus importante, la santé de l'acteur.

Dernièrement, le comédien révélait avoir un risque important de développer le syndrome d'Alzheimer. En conséquence, Chris Hemsworth souhaiterait faire une pause dans sa carrière. On le retrouvera tout de même prochainement dans Tyler Rake 2 (2023) puis Furiosa (2024), qui fut une expérience très enrichissante pour lui aux côtés de George Miller. Il devrait ensuite ralentir, mais les fans Marvel pourront toujours espérer le voir apparaître au moins dans un prochain film Avengers. On pense à Secret Wars (2026), même si rien n'est confirmé pour l'instant sur les personnages impliqués.