Thor Love and Thunder : avez-vous remarqué tous ces détails de la bande-annonce ?

Marvel Studios vient de dévoiler la bande-annonce de « Thor : Love and Thunder ». Et comme d'habitude, ces premières images sont bourrées d'easter eggs. Voici donc une liste de toutes les références qu'il fallait retenir dans ce teaser.

Natalie Portman devient la toute nouvelle Thor

Cette première bande-annonce de Thor : Love and Thunder se termine par l'élément le plus marquant. Jane Foster, le personnage incarné par Natalie Portman dans les deux premiers films Thor, est de retour. Mais son retour n'est pas anodin puisque l'ancienne scientifique va devenir la nouvelle incarnation de Thor. En effet, puisque Thor : Love and Thunder se base sur les événements des comics de Jason Aaron, l'ancienne compagne du fils d'Odin devient la nouvelle détentrice de Mjolnir, et donc la toute nouvelle déesse du tonnerre. Cette bande-annonce nous permet d'avoir notre tout premier aperçu de cette nouvelle héroïne.

Jane Foster (Natalie Portman) - Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Mjolnir est reforgé

Et cette première image de la nouvelle Thor est accompagnée d'une autre révélation : Mjolnir a été reforgé. Souvenez-vous, dans Thor : Ragnarok, Hela détruit le marteau de Thor avec une facilité déconcertante. Alors que Thor a utilisé Stormbreaker dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, Mjolnir a été reforgé pendant ce laps de temps. Reste à savoir comment et par qui. Et surtout, de quelle manière Jane Foster a mis la main dessus...

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Les chèvres magiques de Thor

Thor 4 va présenter deux nouveaux personnages asgardiens dans le MCU : Toothgnasher et Toothgrinder. Introduites dans les comics en 1976, ces deux chèvres magiques permettent à Thor de se déplacer à travers la galaxie à une vitesse impressionnante. Dans les comics, quand Thor perd Mjolnir, il perd également sa capacité de vol. Il utilise alors ces deux chèvres pour se déplacer plus rapidement.

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

L'introduction de Zeus et de l'Olympe

On sait déjà depuis quelques temps que Russell Crowe a été choisi pour incarner Zeus dans Thor : Love and Thunder. Cette première bande-annonce jette le tout premier regard sur l'Olympe et sur Zeus lui-même. Un premier aperçu du royaume grec qui permet de préparer les spectateurs à l'introduction de nouveaux dieux dans le MCU.

Zeus (Russell Crowe) - Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Thor : Love and Thunder, du comics à l'écran

Au détour d'un plan, Thor et Korg se retrouvent face au cadavre de Falligar sur une planète gelée. Falligar est un puissant dieu qui a plusieurs fois remporté le Tournois des Immortels. Ce dernier était un ami de Thor avant d'être assassiné par le puissant Gorr (qui sera incarné par Christian Bale dans le film). Il s'agit d'un plan repris presque à l'identique des comics Thor : God of Thunder #3 de Jason Aaron où Thor découvre également le cadavre de Falligar. Un plan qui annonce la puissance destructrice de l'antagoniste du film...

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

New Asgard : une attraction pour les touristes ?

La bande-annonce permet également d'avoir un nouveau regard sur New Asgard, dorénavant dirigée par la Valkyrie. Apparemment, Asgard serait donc devenu un endroit pour les touristes terriens, qui peuvent maintenant visiter la cité des dieux asgardiens. Au détour d'une image, on peut voir plusieurs bateaux de croisière en arrière plan.

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

Une incohérence par rapport à Avengers : Infinity War

Les fans ont trouvé une petite incohérence dans cette bande-annonce. En effet, souvenez-vous, à la fin de Thor : Ragnarok, Thor perd son œil à cause d'Hela. Dans Avengers : Infinity War, Rocket Raccoon lui offre un œil artificiel. Cependant, ce dernier n'est pas de la même couleur que son œil naturel. Ses yeux d'origines sont bleus tandis que son œil artificiel est de couleur marron. Pourtant, dans cette première bande-annonce, Thor a de nouveaux ses deux yeux bleus. Une erreur inattendue qui sera sûrement modifiée par la suite, soit par une précision scénaristique pour expliquer ce changement, soit par une modification en post-production.

Odinson (Chris Hemsworth) - Avengers : Infinity War ©Marvel Studios

Un plan avec un personnage supprimé ?

Enfin, au détour d'un plan, un petit détail a attiré l'attention des spectateurs. En effet, sur une image, on peut voir Thor et Korg qui sourient et regardent vers le ciel. Si le sol sous leurs pieds rappelle la planète Sakaar, on a aucun moyen de confirmer cette théorie. Mais un autre détail a attiré l'attention des fans. En effet, ces derniers estiment que les deux personnages ne sont pas centrés dans le plan. Il y a effectivement un trou à gauche de l'image. Certains spectateurs pensent qu'un personnage a été effacé de la bande-annonce pour conserver l'élément de surprise quant à sa présence dans le film.

Thor : Love and Thunder ©Marvel Studios

L'hypothèse la plus solide concerne Hercule. Beaucoup de fans pensent en effet que cet espace est réservé à ce dernier et qu'il a donc été effacé du trailer. Un procédé que Marvel utilise souvent pour conserver certains éléments de surprises (comme dans la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home où Tobey Maguire et Andrew Garfield avaient été effacés) ou une marge de manœuvre pour modifier certains détails. Reste à savoir si ce trou est réellement réservé au demi-dieu grec, à un autre personnage, ou s'il s'agit simplement d'un choix de Taika Waititi de centrer le plan de cette manière...

Rendez-vous le 13 juillet prochain au cinéma pour découvrir le film.