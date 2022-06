Thor Love and Thunder : Chris Hemsworth a réalisé "un rêve" en dévoilant ses fesses

Chris Hemsworth s'est durement entraîné afin d'obtenir le corps herculéen du super-héros asgardien dans "Thor : Love and Thunder". Pour le récompenser de ses efforts, Taika Waititi tenait absolument à le dévoiler dans le plus simple appareil.

Thor Love and Thunder : un nouvel ennemi pour l'Asgardien

Après sa mauvaise passe dans Avengers : Endgame, le Dieu du Tonnerre est en quête de sérénité dans Thor : Love and Thunder. Sa recherche d'apaisement est néanmoins perturbée par l'apparition d'un nouvel ennemi, Gorr le Boucher (Christian Bale), déterminé à exterminer toutes les divinités.

Dans ce nouveau combat, Thor (Chris Hemsworth) pourra compter sur l'aide de Korg (Taika Waititi), de Valkyrie (Tessa Thompson) et surtout de Jane Foster (Natalie Portman), qui est désormais capable de manier Mjölnir.

Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Love and Thunder ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Jaimie Alexander et Russell Crowe complètent la distribution du blockbuster de Taika Waititi, toujours aux commandes après Thor : Ragnarok. Un quatrième opus centré sur le dieu asgardien pour lequel Chris Hemsworth s'est astreint à un entraînement extrêmement rigoureux durant un an, afin d'obtenir un physique herculéen qui a déjà fait sensation auprès du public après la mise en ligne de la bande-annonce.

Chris Hemsworth fait tomber le haut... et le bas

Sur ces premières images, les spectateurs ont pu découvrir le comédien plus musclé que jamais, et surtout totalement dévêtu alors qu'il se trouve face à Zeus (Russell Crowe), qui le déshabille intégralement avec une simple pichenette. Interrogé par Variety lors de la première du film organisée à Hollywood, l'acteur s'est confié sur le plaisir de pouvoir dévoiler entièrement sa plastique divine :

Il a fallu attendre 10 ans pour créer cette scène, une sorte de rêve pour moi. La première fois que j'ai joué Thor, j'ai enlevé ma chemise et je me suis dit : "(...) Dans dix ans, tout ça va disparaître".

Néanmoins, ses abdos, biceps et autres pectoraux sont toujours présents, et même encore plus imposants. Raison pour laquelle il était important de les montrer selon Taika Waititi, qui a de son côté déclaré à Variety :

On s'est dit : "Ouais nous devons montrer ce corps". Le truc c'est que Chris a travaillé si dur qu'il fallait le montrer. Ne le couvrez pas avec tous ces costumes, et la cape et tout, ce n'est pas juste !

Rendez-vous au cinéma le 13 juillet 2022 pour découvrir Thor : Love and Thunder et Chris Hemsworth dans le plus simple appareil.