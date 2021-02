Thor Love and Thunder : de nouvelles images dévoilent un étrange personnage bleu

Le tournage de « Thor : Love and Thunder » a débuté il y a quelques jours en Australie. De nouvelles photographies du plateau viennent d'être partagées, dévoilant ainsi un personnage inédit pour ce nouveau film du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Déjà le plein de photos

Thor : Love and Thunder est très attendu par les fans de Thor : Ragnarok. Tandis que Taika Waititi reprend la réalisation de cette suite, le film devrait s'inspirer des œuvres de Jason Aaron. Ce dernier, scénariste chez Marvel Comics, a imaginé une histoire à travers laquelle Thor perd Mjolnir et ses pouvoirs, pour devenir Odinson. Dans le même temps, Jane Foster, l'ancienne petite amie du héros, ramasse le marteau enchanté et devient la nouvelle déesse du tonnerre. Seul problème, elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Chacune de ses transformation en Thor l'affaiblie un peu plus et l'entraîne vers une mort irrémédiable. Pourtant, elle va devoir assumer ses nouvelles responsabilités et affronter le puissant Gorr, incarné pour l'occasion par Christian Bale.

Thor (Chris Hemsworth) - Thor : Le Monde des ténèbres ©Marvel Studios

Le tournage a déjà dévoilé son lot de photographies. Confirmant ainsi la présence des Gardiens de la Galaxie. Chris Hemsworth, Chris Pratt, Karen Gillan et Sean Gunn ont déjà été aperçus sur le plateau du film. Natalie Portman vient tout juste de se joindre à la fête. Et les premières images tendent à confirmer que Taika Waititi va suivre l'arc de Jason Aaron puisque les chèvres géantes d'Odinson ont également été aperçues.

Un nouveau personnage mystérieux

Alors que le tournage n'est même pas encore terminé, de nombreux clichés promotionnelles arrivent régulièrement sur la toile. Cette fois, de nouvelles images centrées sur Nebula ont percé sur le net. Mail Online a partagé des images mettant en scène Karen Gillan dans la peau de son personnage. Depuis le premier Les Gardiens de la Galaxie, la comédienne campe Nebula, la sœur de Gamora. Thor : Love and Thunder sera sa cinquième apparition dans le MCU. Ces nouveaux clichés confirment la présence de l'héroïne dans ce nouvel opus, et une apparence qui n'a visiblement pas évolué depuis Avengers : Endgame. Ces photos ont clairement été prises après la séance de maquillage de la comédienne, probablement avant qu'elle enfile son uniforme pour rejoindre le plateau.

Mais l'intérêt premier de ces photos ne concerne finalement pas Nebula. Un nouveau personnage a également été repéré sur le tournage. Un mystérieux individu bleu non identifié a été pris en photo. À première vue, l'individu en question semble être un Kree. Une race extraterrestre déjà croisée à plusieurs reprises, notamment dans Les Gardiens de la Galaxie et dans Captain Marvel. Ronan, l'accusateur, était d'ailleurs l'un d'eux. Difficile de savoir si les Kree vont avoir un rôle central dans le film de Taika Waititi. Mais il n'y aurait rien d'étonnant à voir leur espèce être développée au sein du MCU puisque les Skrulls, eux, seront un élément important de la phase 4. En tout cas, c'est assez cocasse de voir un puissant Kree fumer sa cigarette sous une couverture.

Thor : Love and Thunder devrait sortir au cinéma le 4 mai 2022.