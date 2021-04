Thor - Love and Thunder : quel personnage va incarner Russell Crowe dans le film ?

Le comédien Russell Crowe vient d'être confirmé au casting de « Thor : Love and Thunder ». Mais à l'heure actuelle, son rôle est encore tenu secret. Voici donc une liste de personnages qui pourraient être interprétés par l'acteur.

Russell Crowe rejoint le casting de Thor : Love and Thunder

Décidément, la distribution de Thor : Love and Thunder est assez hallucinante. En plus de Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Natalie Portman, le film de Taika Waititi réserve des surprises de taille. Déjà Gorr, le massacreur de Dieux et grand méchant du film, va être campé par l'immense Christian Bale. Ensuite, les gardiens de la galaxie vont également être de la partie, ce qui entraîne les présences de Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista et Pom Klementieff. Enfin, le grand Russell Crowe vient de rejoindre le casting dans un rôle encore tenu secret. Mais alors, quel personnage pourrait incarner la star de Gladiator dans le prochain opus de la saga Thor ? Voici une liste de propositions non exhaustive :

Beta Ray Bill

Pendant un temps, les fans pensaient que Christian Bale allait prêter ses traits à ce personnage. Mais depuis qu'il est confirmé dans la peau de Gorr, ce héros méconnu du grand public est de nouveau sur la liste des rôles à prendre. Beta Ray Bill est pourtant une figure emblématique de l'univers de Thor dans les comics. Créé en 1983 par Walt Simonson, Beta Ray Bill est un champion d'une race extraterrestre : les Korbinites. Lorsque Odin découvre que Beta Ray Bill est capable de soulever Mjolnir, le roi d'Asgard confie alors au guerrier extraterrestre une puissante arme magique : la Stormbreaker (la hache que brandit Thor dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame). Par la suite, Beta Ray Bill est devenu un allié solide et récurrent des asgardiens.

Beta Ray Bill - Thor ©Marvel Comics

Pour le moment, ce personnage culte des comics Marvel n'est pas encore confirmé dans le film. Mais beaucoup de fans pensent que Taika Waititi va l'introduire dans Thor : Love and Thunder. Et certains pensent même que Russell Crowe pourrait prêter sa voix au justicier. Il faut dire que son timbre grave pourrait totalement convenir à Beta Ray Bill, et lui donner une prestance inédite.

Balder le brave

C'est le grand absent des premiers films Thor. Pourtant, Balder est un des fidèles alliés du dieu du tonnerre. Si Dame Sif, Volstagg, Fandral et Hogun sont tous au rendez-vous, épaulant le puissant dieu dans les deux premiers films de la licence, Balder n'a encore jamais été introduit. Pourtant, ce dernier est un puissant compagnon asgardien, présenté dans l'univers Marvel en 1962 par Stan Lee et Jack Kirby eux-mêmes. Basé sur le dieu Baldr de la mythologie nordique, Balder est le frère de Thor. Omniprésent dans les aventures de Thor à travers les comics, il devient même, pendant un temps, le roi d'Asgard.

Balder - Thor ©Marvel Comics

Ainsi, Russell Crowe pourrait devenir Balder pour le Marvel Cinematic Universe (MCU). Cependant, attention à la répétition. Taika Waititi a déjà introduit Hela dans Thor : Ragnarok comme sœur cachée de Thor. Si il décide de faire la même chose avec Balder dans Thor : Love and Thunder, il risque de délivrer désagréable sensation de réchauffé. Sauf si il change son histoire.

Cul Borson

Cul Borson est le frère démoniaque d'Odin. Il est connu comme étant le dieu de la peur, et a un profond désir de régner sur l'univers. Cul Borson a conquis la Terre il y a des siècles, avant d'être vaincu par Odin lui-même. Également appelé Serpent en version française, le personnage est introduit chez Marvel en 2011 à travers le crossover Fear Itself.

Cul Borson - Fear Itself ©Marvel Comics

Taika Waititi pourrait profiter de Thor : Love and Thunder pour présenter Cul Borson. Surtout maintenant qu'Odin est décédé. Thor pourrait alors unir ses forces avec ses compagnons d'armes pour s'opposer à ce dieu ancestral. Et Russell Crowe pourrait alors être l'acteur parfait pour camper cet antagoniste méconnu du grand public.

Old Man Thor

C'est une théorie qui tourne sur internet depuis quelques temps maintenant. Les fans pensent que Taika Waititi va aborder l'avenir de Thor. La série de comics de Jason Aaron, sur laquelle se base le récit de Thor : Love and Thunder, a exploré ce futur alternatif dans lequel Thor règne sur Asgard d'une main de fer. Son introduction a été faite en même temps que celle de Gorr. Ce dernier parcourt le temps et l'espace pour asservir tous les dieux possibles. C'est de cette manière que le massacreur de dieux a rencontré un Thor plus âgé.

Old Man Thor ©Marvel Comics

Beaucoup se demandent actuellement si Taika Waititi va également suivre cet aspect du comic en présentant ainsi plusieurs versions de Thor affrontant Gorr. Si Old Man Thor est réellement introduit, Russell Crowe serait le comédien parfait pour l'incarner.

Un caméo comique dans Thor : Love and Thunder ?

Et on finit cette liste par cette proposition, qui est peut-être la plus crédible. Apparemment, Russell Crowe n'aura qu'une très courte apparition dans Thor : Love and Thunder. Ce qui laisse supposer un caméo, peut-être d'ordre comique. Difficile de ne pas penser à la pièce de théâtre, déjà présente dans Thor : Ragnarok. Souvenez-vous, Taika Waititi avait engagé Sam Neill, Luke Hemsworth et Matt Damon pour incarner respectivement des faux Odin, Thor et Loki à travers une reconstitution comique des précédents opus de la saga.

Loki (Matt Damon) - Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

Le cinéaste va réitérer l'expérience dans Thor : Love and Thunder. En plus des retours de Sam Neill, Luke Hemsworth et de Matt Damon, la comédienne Melissa McCarthy va jouer une fausse Hela. Ainsi, Russell Crowe pourrait lui aussi apparaître dans cette reconstitution comique de Thor : Ragnarok, éventuellement dans la peau de Hulk.