Thor Love and Thunder : Tessa Thompson évoque l'avenir de son personnage

C'est au tour de la comédienne Tessa Thompson de donner quelques nouvelles de « Thor : Love and Thunder ». L'actrice a apporté quelques précisions sur l'avenir de son personnage, Valkyrie, dans le film de Taika Waititi.

Thor revient avec Love and Thunder

Le prochain film de la saga Thor s'annonce explosif. Taika Waititi, le metteur en scène de Thor : Ragnarok, reprend la réalisation de ce nouvel épisode. Pour l'occasion, il rappelle Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster. Cette dernière est vouée à devenir la nouvelle détentrice de Mjonlir, et ainsi la nouvelle déesse du tonnerre. Une aventure racontée dans les comics par Jason Aaron. Le cinéaste semble suivre les éléments scénaristiques de l'artiste puisque comme dans les comics, Jane Foster sera atteinte d'un cancer en phase terminale. Chacune de ses transformations en Thor l'affaiblie un peu plus. Quant à Thor, il n'est plus digne de ses pouvoirs. Il perd son titre et devient Odinson.

Côté casting, Chris Hemsworth va évidemment être de retour dans la peau de l'ancien dieu asgardien. Tessa Thompson va reprendre son rôle de Valkyrie. Chris Pratt est confirmé au casting dans la peau de Star-Lord. Et Christian Bale va incarner Gorr, le Massacreur de Dieux, le grand antagoniste de l'histoire de Jason Aaron. Du beau monde, et ce n'est sans doute pas fini puisque Thor : Love and Thunder devrait accueillir bien d'autres personnages.

Tessa Thompson lâche quelques infos

Lors d'une récente interview avec The Playlist, la comédienne Tessa Thompson a révélé quelques informations sur l'avenir de la Valkyrie dans Thor : Love and Thunder. Elle a teasé l'introduction de nouveaux personnages, mais également les retours de figures bien connues des précédents films du Marvel Cinematic Universe (MCU). Il se murmure d'ailleurs actuellement que Pom Klementieff pourrait être de retour dans la peau de Mantis. Il est fort probable que l'intégralité des Gardiens de la Galaxie soit présente dans le film. En tout cas, Tessa Thompson en dit plus sur le statut de son personnage dans Thor : Love and Thunder :

Je peux vous dire qu'elle est définitivement la reine de New Asgard quand nous la retrouvons. Et comme ce fut le cas dans les quatre derniers, je dirais qu'elle fait partie d'une aventure qui a impliqué Thor, dans le sens où le film s'appelle quand même Thor : Love and Thunder. Et je dirais qu'il se passe des trucs sympas. Nous avons de nouveaux personnages, nous avons des personnages du MCU. Et puis nous avons des personnages, peut-être, que nous avons déjà vus.

Thor : Ragnarok ©Marvel Studios

En effet, lors de leur dernière apparition dans Avengers : Endgame, la route de Thor et de Valkyrie se séparait. Le premier décidait de suivre Les Gardiens de la Galaxie dans leurs aventures totalement folles, tandis que la guerrière devenait la nouvelle reine d'Asgard. Visiblement, Thor : Love and Thunder devrait reprendre sur ce statu quo.