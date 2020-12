Titanic : connaissez-vous cette folle théorie à propos de Jack ?

Retour sur la folle théorie à propos du personnage de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) dans "Titanic" de James Cameron. Et s'il n'avait jamais existé ?

Titanic : un Océan de larmes

Sorti dans les salles françaises en janvier 1998, Titanic de James Cameron fait probablement partie des films à avoir le plus fait pleurer les spectateurs. Et pour cause. Au-delà du terrible drame qui a coûté la vie à près de 1500 passagers lors de cette nuit d'avril 1912, c'est l'histoire déchirante entre Rose (Kate Winslet) et Jack (Leonardo DiCaprio) qui a le plus ému le public. Comment rester insensible à cette fin tragique, lorsque Rose découvre que Jack est mort (alors qu'on est d'accord qu'il y avait de la place pour deux sur cette foutue planche !) et qu'elle le laisse sombrer au fond de l'Océan ?

Si ces deux personnages n'ont jamais existé dans la vraie vie, des drames similaires se sont joués cette nuit là, à l'image de la tragique histoire vraie du couple Ida et Isodor Straus, morts ensemble, dans le naufrage.

La folle théorie sur Jack

Le naufrage du Titanic renferme encore des secrets, tout comme le film, qui continue de passionner les spectateurs depuis plus de vingt ans. En juillet dernier, un internaute avait créé le buzz en faisant part de sa théorie sur Jack Dawson, qui, selon lui, n'aurait tout simplement jamais existé et serait juste le fruit de l'imagination de Rose. On vous explique.

L'internaute met en lumière des anachronismes qui, selon lui, n'auraient pas pu échapper à la vigilance de James Cameron, connu pour être très pointilleux sur les détails historiques.

Titanic ©20th Century Fox

Lors de la scène de la balade sur le pont, Jack fait part à Rose des détails de son enfance, comme le fait qu'il est tombé dans l'eau glacée lors d'une sortie pêche avec son père. Or, comme les habitants de Chippewa Falls (la ville où il est censé avoir grandi) l'avaient remarqué à la sortie du film, le lac dont il parle, le Wissota, n'a été créé qu'en 1917, soit cinq ans après sa mort. Même cas de figure pour les montagnes russes de Santa Monica qu'il évoque, qui n'ont été construites qu'en 1916. L'internaute met également en avant le modèle de son sac à dos, qui n'a été inventé qu'à la fin des années 1930, ou encore sa coupe de cheveux, très en avance sur son temps.

Et si Rose avait tout inventé ?

Si certains pourront trouver cette théorie tirée par les cheveux, elle vaut tout de même la peine d'être interrogée.

Rappelons-le, Titanic est raconté du point de vue de Rose âgée. Comme elle le dit si bien, Jack n'existe que dans sa mémoire, il n'y a aucune preuve (si ce n'est des initiales sur son dessin) de son existence, puisqu'il a gagné son billet lors d'une partie de poker. Tout le récit du film (à partir du moment où elle commence à raconter son histoire à Lovett) est uniquement raconté de son point de vue, y compris les scènes où elle ne se trouve pas physiquement.

Titanic ©20th Century Fox

La question à se poser est : pourquoi Rose aurait inventé Jack ?

Dans des situations de stress post-traumatiques, il n'est pas rare que les victimes se réfugient dans l'imaginaire pour surmonter une situation traumatisante. Et si, pour faire face à ce drame, Rose avait inventé Jack, pour transformer cette tragédie en heureux souvenir ? Si l'on veut pousser ce concept plus loin, on peut imaginer qu'elle a inventé cette histoire d'amour à postériori, en se remémorant le visage d'un passager qu'elle aurait croisé sur le bateau (la scène où Jack la voit pour la première fois) et qu'elle a ensuite brodé avec ses propres souvenirs, ce qui expliquerait les anachronismes.

Si l'on part de ce postulat, on peut même imaginer qu'elle n'est jamais montée sur la planche, mais dans un des canots de sauvetage, dans lequel elle avait une place réservée, à côté de sa mère et des autres passagères de première classe. La séquence de la planche lui aurait alors également permis de minimiser un sentiment de culpabilité vis à vis des autres passagers, moins riches, qui n'ont pas eu la chance d'être à bord des canots (on sait que cette histoire du manque de canots la travaillait). Mais on va sûrement trop loin.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette théorie, et si vous êtes passionnés comme nous par Titanic, n'oubliez pas de jeter un oeil à la fin alternative et aux scènes coupées qu'il faut avoir vues.