Titanic est dispo sur Netflix ! 3 raisons de (re)voir le chef-d'oeuvre de James Cameron

L'immense film de James Cameron "Titanic", sorti en 1997, vient d'entrer dans le catalogue Netflix. On revient sur quelques raisons qui en font un des plus grands films de l'histoire du cinéma, et une oeuvre qu'on ne se lassera jamais de revoir.

Un des plus grands films de l'histoire est sur Netflix

Film de tous les records, longtemps plus grand succès de l'histoire du cinéma, Titanic de James Cameron est toujours 27 ans après sa sortie une référence dans l'histoire du cinéma. Sans lui, James Cameron n'aurait pas pu créer sa saga Avatar. Kate Winslet et Leonardo DiCaprio auraient eu d'autres carrières, et les effets visuels et spéciaux que nous connaissons aujourd'hui ne seraient sans doute pas les mêmes.

Mélodrame et film-catastrophe d'exception, Titanic vient d'arriver au catalogue Netflix. L'occasion de passer en revue quelques raisons de le revoir et de retrouver ses formidables émotions.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Une fabrication exceptionnelle de cinéma

Une des principales raisons est dans le titre de cet article : Titanic est un chef-d'oeuvre. Libre à chacun de ne pas apprécier telle ou telle dimension de cette histoire d'amour enveloppée dans un film-catastrophe qui raconte le naufrage du paquebot légendaire, mais la création de James Cameron est au sens artisanal du terme un chef-d'oeuvre du cinéma et de ses techniques. Récompensé par 11 Oscars en 1998, sa photographie, ses décors, ses costumes et ses effets visuels sont ainsi distingués. Aussi, il obtient les statuettes de Meilleur film, Meilleure réalisation, Meilleur montage et Meilleur montage de son et mixage de son, Meilleure musique et Meilleure chanson originale.

Titanic ©20th Century Fox

S'il devient le premier film de l'histoire à dépasser le milliard de recettes de box-office, c'est avant tout parce que spectacle visuel et sonore proposé est alors totalement inédit et renverse les spectateurs tout autant du monde. À l'époque, la démonstration technique de James Cameron et de ses équipes établit un nouveau référentiel de la superproduction hollywoodienne et témoigne de ce qui se fabrique alors de meilleur.

Une grande romance qui consacre déjà Leonardo DiCaprio et Kate Winslet

Si Titanic ne détient pas seul le record de nominations aux Oscars (14, à égalité avec Ève et La La Land), c'est sans doute parce que son scénario a été boudé, et peut-être injustement. Brûlante histoire d'amour entre un jeune homme et une jeune femme issue de classes sociales opposées, récit haletant d'une tragédie mécanique et humaine spectaculaire, Titanic voit sans doute sa jolie histoire intime submergée par la mise en scène monumentale du naufrage. Il n'empêche que les deux jeunes acteurs qui tiennent alors les rôles de Jack et Rose, par leur performances inspirées, appliquées et d'une fraîcheur séduisante subliment cette romance.

Titanic ©20th Century Fox

Alors débutants prometteurs, Leonardo DiCaprio et Kate Winslet deviennent instantanément avec le succès mondial et historique de Titanic les superstars qu'elles sont encore aujourd'hui. D'une certaine manière, leur expérience est si totale et complète avec le film de James Cameron qu'elle leur permet de s'engager ensuite des filmographies prestigieuses, sans passer par les productions moyennes star-vehicle que tout jeune aspirant et aspirante au statut de star hollywoodienne ne peut généralement éviter.

La planche la plus mythique du cinéma

La musique de James Horner et la chanson de Céline Dion, la scène du portrait de Rose dessiné par Jack, la séquence du naufrage... La mémoire du film Titanic est très vivante, et son tournage, sa réception, ses moments cultes sont sans cesse discutés et augmentés de nouvelles informations. Et depuis maintenant plus de trois décennies, la question de savoir s'il y avait oui ou non assez de place sur la planche pour que Jack survive au naufrage continue de générer des discussions passionnées.

Cette fameuse question, qui porte sur le climax émotionnel de Titanic, James Cameron y a répondu et apporté une conclusion. Mais elle témoigne surtout de l'impact unique du film et de l'histoire de Jack et Rose dans l'histoire du cinéma. Pour cette séquence inoubliable, et aussi toutes les autres qui composent son grand spectacle, le film de James Cameron est à (re)voir sans hésiter sur Netflix.