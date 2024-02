Tom Cruise chez le réalisateur de The Revenant pour un projet de film "top secret"

Alors qu'il pourrait participer aux prochains films de Paul Thomas Anderson et Quentin Tarantino, Tom Cruise pourrait également jouer dans un nouveau long-métrage d'Alejandro González Iñárritu, réalisateur de "Birdman" et "The Revenant".

Après PTA et Tarantino, Tom Cruise chez Iñárritu Tom Cruise semble plus que jamais décidé à effectuer un tournant dans sa carrière. Si depuis plusieurs années l'acteur a enchaîné les films d'action le mettant en valeur, il a par le passé collaboré avec des réalisateurs importants d'un cinéma dit d'auteur. Steven Spielberg, Francis Ford Coppola ou encore Stanley Kubrick l'ont ainsi dirigé par le passé. Comme annoncé dernièrement, il pourrait retrouver bientôt Paul Thomas Anderson, grâce à un plan très ambitieux de Warner Bros. qui a négocié un deal important avec la star. À cela s'ajoute la possible présence de Tom Cruise dans le dernier film de Quentin Tarantino. Toujours dans cette optique de retravailler avec des auteurs sur des projets prestigieux, Tom Cruise serait en discussion pour collaborer cette fois avec Alejandro G. Iñárritu. Après avoir enchaîné Birdman (2014) et The Revenant (2015), le cinéaste avait fait une pause avant de revenir en 2022 avec Bardo, disponible sur Netflix. Mais il serait désormais décidé à repartir sur une grosse production de studio, sous la direction Warner Bros. et Legendary Entertainment. Le retour aux affaires d'Alejandro G. Iñárritu Pour rappel, le réalisateur avait marqué les esprits avec The Revenant, qui avait rapporté plus de 532 millions de dollars de recettes au box-office mondial avant de remporter trois Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio. L'idée de le voir collaborer avec Tom Cruise est donc très intéressante, même si on sait pour le moment peu de chose sur ce film à venir. L'annonce de cette collaboration vient de sources de Deadline, qui précise qu'aucun titre n'a pour l'instant été annoncé pour ce film mystérieux. En effet, le projet serait "traité comme top secret" et tout serait fait pour qu'aucune information autour ne fuite. Le média américain a cependant appris qu'il s'agirait d'une histoire originale co-écrite par Alejandro G. Iñárritu avec Sabina Berman, Alexander Dinelaris et Nicolas Giacobone, ses co-scénaristes de Birdman. Tom Cruise aurait été un des premiers acteurs vus par le cinéaste. D'après Deadline, l'acteur aurait tout fait pour rencontrer au plus vite Alejandro G. Iñárritu en apprenant qu'il préparait un nouveau film. Preuve de sa volonté de se diversifier. Il n'aurait alors pas tardé à convaincre le réalisateur de le choisir, et il devrait être impliqué également comme producteur.