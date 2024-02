Tom Cruise de retour au grand cinéma d'auteur ? Le plan ultra-ambitieux de Warner

On en apprend un peu plus sur le partenariat entre Tom Cruise et Warner Bros. Pictures, qui devrait favoriser le retour de l'acteur à un cinéma d'auteur prestigieux. Une des dimensions d'un plan très ambitieux de Warner Bros. Pictures, où apparaissent les noms de Paul Thomas Anderson et Quentin Tarantino, des superstars et des centaines de millions de dollars...

Tom Cruise, pilote d'Hollywood

Après l'annonce du partenariat stratégique, mais non-exclusif, entre Warner Bros. et Tom Cruise, le plan commence progressivement à se dévoiler pour les studios comme pour la superstar d'Hollywood. Dans un nouvel article de Variety, qui synthétise les dernières informations notables liées aux différents projets et orientations de Warner Bros., on peut ainsi lire que Tom Cruise souhaiterait revenir à des "collaborations avec des auteurs comme Paul Thomas Anderson". Cette donnée, qui pourrait d'abord sembler anodine, s'inscrit en réalité dans une stratégie de performances accrues pour Warner Bros. Pictures, aussi bien commercialement qu'artistiquement.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Comme le rappelle Variety, Tom Cruise n'a pas été nommé personnellement aux Oscars depuis 24 ans, avec une nomination à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Magnolia de Paul Thomas Anderson. Il l'avait été avant, deux fois à l'Oscar du Meilleur acteur, en 1990 pour Né un 4 juillet d'Oliver Stone et en 1997 pour Jerry Maguire de Cameron Crowe. En 2023, c'est à l'Oscar du Meilleur film qu'il était nommé, en tant que producteur de Top Gun : Maverick.

Retrouver les sommets et les prix

Cette situation est représentative de l'évolution de sa carrière. Acteur ayant tourné avec de grands cinéastes dont les oeuvres étaient saluées par la critique et favorites des cérémonies de récompenses, Tom Cruise a ensuite favorisé le cinéma d'action et les blockbusters, via essentiellement la saga Mission : Impossible. Son rôle d'Ethan Hunt au sein de celle-ci arrivant prochainement à son terme, l'acteur a donc décidé de se (re)tourner vers un cinéma plus "artistique".

Magnolia ©New Line Cinema

Cependant, Tom Cruise n'est pas pour autant un acteur de cinéma "indépendant", et on ne devrait a priori pas le voir de sitôt du côté, par exemple, d'A24. S'il souhaite retrouver les sommets, c'est aussi le cas de Warner Bros. Pictures. En 2023, ce sont les studios A24 qui ont été les grands gagnants des Oscars, avec le triomphe d'Everything Everywhere All At Once, passant loin devant Warner Bros. Pictures dont le gros morceau Elvis est reparti bredouille malgré ses huit nominations.

En 2024, il y a bien Barbie et ses sept nominations, mais le film de Greta Gerwig ne fait pas du tout figure de favori face à Oppenheimer (Universal Pictures), qui devrait le dominer dans la quasi-totalité des catégories dans lesquelles ils concourent ensemble. De tous les grands studios hollywoodiens, Warner Bros. Pictures est ainsi actuellement à la traîne, puisqu'à la suite d'Universal Pictures, favori avec Oppenheimer et Winter Break, il y a aussi Paramount Pictures (Killers of the Flower Moon), ou encore Netflix avec Maestro et Insubmersible.

Le rêve Tarantino

Ainsi, la raison profonde du partenariat Cruise - Warner se dévoile concrètement : retrouver les sommets du cinéma mondial, avec un acteur désireux de donner des performances artistiques d'envergure, mais capable dans le même temps d'exploser le box-office pour des studios à la peine. Un mariage idéal donc. Et quel premier projet commun pourrait idéalement lancer ce cycle ? Le film de Quentin Tarantino The Movie Critic, qui pour le moment n'a pas de distributeur, et dont Warner Bros. rêverait donc d'acquérir les droits.

Sony Pictures, qui a collaboré avec Quentin Tarantino pour Django Unchained et Once Upon a Time... in Hollywood, soit ses deux plus grands succès au box-office (425 et 394 millions de dollars de recettes dans le monde), a une longueur d'avance. Mais avec l'annonce récente d'un très probable rôle de Tom Cruise dans The Movie Critic, les studios Warner ont un argument de poids pour convaincre Quentin Tarantino de les rejoindre.

Once Upon a Time... in Hollywood ©Sony Pictures

Avec PTA, Quentin Tarantino est l'autre "auteur" contemporain iconique d'Hollywood - ils n'ont réalisé jusque-là que des films qu'ils ont eux-même écrits -. Mais à la différence de PTA, Quentin Tarantino enchaîne les grand succès au box-office. Si PTA ne dispose pas d'énormes budgets (son plus important était de 40 millions pour Licorice Pizza), il n'a jamais dépassé la barre des 80 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Mais tout ça devrait changer, sous l'impulsion de Warner...

Une pluie de dollars

Michael de Luca, actuel co-CEO de Warner Bros. Pictures avec Pamela Abdy, était dans les années 1990 à la tête de New Line Cinema, qui avait notamment produit et distribué Boogie Nights et Magnolia de Paul Thomas Anderson, avec donc Tom Cruise dans un de ses meilleurs rôles. En 2008, New Line a été racheté par WarnerMedia et intégré à Warner Bros. Pictures.

Un historique existe donc entre Michael de Luca et PTA, ce qui a facilité la collaboration entre Warner Bros. Pictures et PTA pour le nouveau film de ce dernier. Le titre de travail de celui-ci est BC Project, compte Leonardo DiCaprio à son casting, et Warner Bros. Pictures lui a alloué un budget de 115 millions de dollars, selon les sources de Variety, dont 20 millions représentant le cachet de Leonardo DiCaprio.

Alors, si Tom Cruise n'est pas dans ce film de Paul Thomas Anderson, c'est cependant un signal fort que lui a envoyé Warner, soulignant ses grandes ambitions sur le cinéma d'auteur auquel la superstar souhaite revenir. Et si le prochain film de PTA devait être un succès financier, alors peut-être que le suivant serait à nouveau porté par Warner Bros. Pictures, avec pourquoi pas Tom Cruise au casting...

L'explosion avant la fusion ?

Une pluie de dollars qui ne concernent pas que Paul Thomas Anderson et Leonardo DiCaprio, puisque le budget de Joker 2 a atteint, toujours selon Variety, la somme importante de 200 millions de dollars, comprenant 20 millions pour Joaquin Phoenix et 12 millions pour Lady Gaga.

On notera aussi que LuckyChap Entertainment, la société de production de Margot Robbie, a un accord de "first-look" avec Warner Bros. Pictures, ce qui signifie que Warner Bros. Pictures dispose d'une priorité sur les projets développés par Margot Robbie au sein de sa société. Et que les studios ne désespèrent pas, par ailleurs, de faire revenir Christopher Nolan "à la maison", dont il s'est échappé pour faire Oppenheimer avec Universal Pictures.

Joker : Folie à deux ©Warner Bros. Pictures

Il apparaît alors que l'association Tom Cruise - Warner Bros. Pictures, en soi un événement majeur, ne serait donc que la partie émergée de l'iceberg. En effet, la superstar est à la fois un atout très important des studios et la vitrine d'une rénovation en profondeur pour un renouveau prestigieux. Warner Bros. Pictures cherche ainsi à attirer les plus grandes stars devant et derrière la caméra, ne rechignant pas à aligner les dizaines de millions de dollars pour y parvenir.

Si cette stratégie vise évidemment à montrer dans les salles de cinéma les meilleurs films possibles pour Warner Bros. Pictures, c'est aussi pour Warner Bros. Discovery une manière de se valoriser financièrement au maximum avant un achat de, une vente à, ou une fusion avec NBC Universal, qui détient Universal Pictures. Un rapprochement qui est envisagé à Hollywood, et qui sera bientôt possible, deux ans après la fusion entre Warner Media et Discovery et deux ans durant lesquels toute manoeuvre de ce type était contractuellement impossible.