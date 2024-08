Revivez le grand moment de Tom Cruise à la cérémonie de clôture des JO de Paris

Tom Cruise a participé à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Dans une mise en scène rappelant la saga "Mission: Impossible", l’acteur est descendu du toit du Stade de France en harnais.

Tom Cruise porte la flamme jusqu’à Los Angeles

Ayant débuté le vendredi 26 juillet dernier, les Jeux Olympiques de Paris se sont terminés ce dimanche 11 août. La traditionnelle cérémonie de clôture a eu lieu dans la soirée. Or, en plus du défilé des athlètes ayant pris part à la compétition et des différents concerts qui ont eu lieu, Tom Cruise a fait une apparition lors de la cérémonie.

Tom Cruise aux JO de Paris ©France TV

Présent sur le toit du Stade de France, l'acteur en a profité pour se faire un selfie monumental tout en remerciant la ville de Paris.

Sur les images diffusées par France TV, on a pu voir Tom Croise descendre en harnais de manière impressionnante. Il a ensuite roulé en moto avec le drapeau olympique. Dans une mise en scène rappelant la saga Mission: Impossible, il a roulé des rues de Paris jusqu’à l’arrière d’un avion (une séquence tournée en avril et qu'on pensait être pour Mission: Impossible 8). On l’a ensuite retrouvé du côté de Los Angeles où il a passé la flamme olympique. Une manière de faire la transition entre les Jeux de Paris et ceux de 2028.

L’acteur reviendra dans Mission: Impossible 8

Du côté de sa carrière, Tom Cruise va revenir dans Mission: Impossible 8. Ce nouvel opus de la saga suivra directement les événements de Dead Reckoning Partie 1, et mettra donc de nouveau aux prises Ethan Hunt et son équipe avec Gabriel, le personnage incarné par Esai Morales. En juin dernier, Shea Whigham s’est exprimé sur Mission: Impossible 8. Celui qui joue Jasper Briggs dans la saga depuis le septième opus a promis « un vrai film d’aventure ». Et il a assuré que celui-ci serait « extraordinaire ».

Le film sortira-t-il à temps ?

Tom Cruise a toutefois avoué à Shea Whigham que l’équipe du film allait devoir aller vite pour le finir à temps. Le long-métrage a eu une production compliquée. Sa date de sortie a déjà été décalée. On espère donc que cela ne sera pas encore le cas. S’il est terminé dans les temps, Mission: Impossible 8 sortira le 21 mai 2025 dans les cinémas français.

Après ce film, l’avenir de la saga reste en suspens. Mais les aventures d’Ethan Hunt ne se finiront peut-être pas de sitôt. Car, au cours d’une interview avec The Sydney Morning Herald en juillet 2023, Tom Cruise a révélé qu’il comptait continuer à incarner ce personnage jusqu’à l’âge auquel Harrison Ford a joué pour la dernière fois Indiana Jones !