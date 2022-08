Tom Cruise prépare une comédie musicale avec Christopher McQuarrie

Alors qu'ils tournent actuellement "Mission: Impossible - Dead Reckoning, Partie 2", Tom Cruise et Christopher McQuarrie préparent déjà la suite de leur fructueuse collaboration. L'acteur et le scénariste/réalisateur plancheraient notamment sur une comédie musicale, ainsi que sur un retour du producteur fictif Les Grossman.

Tom Cruise et Christopher McQuarrie : l'association gagnante

Depuis que Christopher McQuarrie a signé le scénario de Walkyrie et surtout depuis qu'il a mis en scène Jack Reacher, le réalisateur est devenu l'un des plus fidèles collaborateurs de Tom Cruise. Il est notamment aux commandes de la franchise centrée sur Ethan Hunt depuis Mission: Impossible - Rogue Nation, alors que les précédents opus marquaient à chaque fois l'arrivée d'un nouveau cinéaste.

Christopher McQuarrie a également contribué aux scripts d'Edge of Tomorrow, La Momie ou encore Top Gun : Maverick. Le blockbuster de Joseph Kosinski s'est imposé en juin dernier comme le plus gros succès de la carrière de Tom Cruise, totalisant à ce jour plus d'1,3 milliard de dollars de recettes mondiales.

Pete Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

Leur association fonctionne donc à merveille et n'est pas près de s'arrêter. Alors que la sortie de Mission: Impossible - Dead Reckoning, Partie 1 est fixée au 12 juillet 2023, le tandem tourne actuellement la seconde partie et pense d'ores et déjà à l'avenir.

Trois nouveaux projets en préparation

Selon des sources citées par Deadline, Tom Cruise et Christopher McQuarrie prépareraient notamment une comédie musicale qui mettrait en vedette le comédien, qui s'est déjà essayé au genre dans un rôle secondaire avec Rock Forever. La star n'hésiterait d'ailleurs pas à chanter et danser pour les besoins du long-métrage. Ils plancheraient également sur un film d'action qui pourrait marquer le début d'une nouvelle franchise.

Tonnerre sous les tropiques ©Paramount Pictures

Enfin, ils aimeraient également développer un projet autour de Les Grossman, le producteur autoritaire, vulgaire, accro au Coca Light et inspiré d'Harvey Weinstein apparu dans Tonnerre sous les tropiques. D'après Deadline, rien ne dit s'il s'agira d'un film entier consacré à l'homme d'affaires, ou s'il apparaîtra dans l'un des autres films évoqués.

Des projets qui seraient tous écrits par Christopher McQuarrie en collaboration avec Tom Cruise, et qui s'ajoutent au film fou de Doug Liman pour lequel l'acteur compte s'envoler pour l'espace. Alors qu'il a fêté ses 60 ans le 3 juillet dernier, le comédien ne compte pas prendre sa retraite de sitôt.