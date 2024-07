"Il a perdu la tête" : Tom Cruise a adoré la suite de ce film culte

Vous ne savez pas quoi voir cette semaine au cinéma ? Suivez le conseil de Tom Cruise qui a passé un excellent moment devant le blockbuster "Twisters", suite du film culte des années 1990.

Twisters : Tom Cruise valide

On sait depuis l'été 2023 que Tom Cruise est plutôt bon joueur et prêt à faire de la promotion gratuite pour d'autres films que les siens. Alors que son Mission: Impossible - Dead Reckoning sortait dans les salles, il n'avait pas hésité à poser avec des billets pour Indiana Jones et le Cadran de la destinée, Barbie et Oppenheimer. La star américaine voulant surtout pousser le public à se rendre au cinéma pour profiter de l'expérience de la salle. Mais il avait tout de même fait l'éloge de ces trois films. L'acteur aime le cinéma et découvrir de nouvelles choses, et il l'a à nouveau prouvé en se montrant plus qu'enthousiaste pour l'un des blockbusters de l'été.

Twisters ©Warner Bros.

En effet, il y a plusieurs jours se tenait la première à Londres de Twisters, suite du film de 1996 avec Helen Hunt et Bill Paxton. Cette fois, c'est Daisy Edgar-Jones, Glen Powell ou encore Anthony Ramos qui vont affronter des tornades. Tom Cruise n'a pas manqué l'occasion de soutenir Glen Powell, à qui il avait fait une sacrée frayeur pendant Top Gun : Maverick. Seulement c'est Anthony Ramos qui a partagé à People la réaction de la star de Mission Impossible. Et d'après lui, l'acteur "a perdu la tête" devant Twisters.

Tom Cruise intenable

Anthony Ramos a expliqué que lors de cette première de Twisters, il était assis devant Glen Powell avec son frère à côté de lui. Tom Cruise se trouvait aux côtés de Glen Powell, et derrière le frère d'Anthony Ramos. Et visiblement, Tom Cruise n'a pas arrêté de réagir devant le film en donnant des coups et en riant.

Tom n'a pas arrêté de me frapper pendant tout le film. Après la troisième fois, je me suis retourné et je me suis dit : "Yo, Tom Cruise est en train de s'énerver !" Il n'arrête pas de me frapper. En fait il faisait ça parce qu'il était excité par des séquences et il riait. Il riait pendant tout le film. Il n'avait pas peur de s'exprimer. J'en suis très reconnaissant.

Tom Cruise a donc passé une super séance devant Twisters. Après cela, il est allé féliciter Anthony Ramos en le prenant dans ses bras et en lui disant "bon boulot".

"Un grand merci à Tom Cruise. C'était vraiment cool.

Très attendu, Twisters sortira dans les salles américaines ce 19 juillet. On surveillera de près ses premiers chiffres au box-office pour voir si le film peut être un des cartons de l'été. En France, le public pourra le découvrir dès ce mercredi 17 juillet.