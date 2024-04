C'est un des meilleurs films de super-héros de tous les temps, et Tom Cruise voulait jouer dedans

Entre "Mission Impossible 3" et "Protocole fantôme", Tom Cruise aurait pu participer à l'excellent "Watchmen". L'acteur voulait jouer l'un des rôles les plus sombres du film de super-héros de Zack Snyder.

Watchmen : un film à part chez les super-héros

Si on devait faire une liste des meilleurs films de super-héros, on mettrait sans hésiter dedans The Dark Knight, Spider-Man 2 ou encore Blade 2. On pourrait aussi y ajouter des propositions plus atypiques comme Incassable de M. Night Shyamalan. Sans oublier Hellboy 2 ou encore les Batman de Tim Burton. Voilà qui constituerait déjà une belle liste. Mais impossible, selon nous, de ne pas y ajouter alors Watchmen (2009) de Zack Snyder, qui est peut-être ce qu'on a vu de mieux dans le genre à la fin des années 2000, avec évidemment The Dark Knight.

Tiré des comics d'Alan Moore et Dave Gibbons, édités par DC Comics, le film est une proposition sombre et originale puisqu'on y suit, dans en 1985 dans un monde dystopique, des super-héros qui ont pris leur retraite. Mais lorsque l'un d'entre eux est défenestré, l'équipe doit se réunir. Dans le même temps, les tensions entre l'Amérique et l'Union Soviétique atteignent leur paroxysme.

Watchmen ©Warner Bros.

Le film est porté par un joli casting avec Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Malin Åkerman, Matthew Goode, Billy Crudup, Jeffrey Dean Morgan ou encore Carla Gugino. Pas les plus grandes stars, mais des visages marquants. Cependant, le casting aurait pu être différent puisque David Bowie aurait pu avoir un rôle, tout comme Keanu Reeves envisagé pour Dr Manhattan.

Tom Cruise voulait jouer Rorschach

Mais ils ne sont pas les seuls qui auraient pu bouleverser le casting de Watchmen. Une autre superstar, en la personne de Tom Cruise, avait visiblement envie de participer au film de Zack Snyder. C'est ce qu'a révélé ce dernier dans le podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, lorsque ce dernier a évoqué le film et l'absence de star au casting, contrairement à ce qu'on peut voir dans les films de super-héros depuis. Ce qui n'est pas une critique de la part du journaliste, qui estime néanmoins qu'il s'agit du casting parfait pour jouer Rorschach, Le Hibou, Ozymandias ou encore Le Comédien.

Zack Snyder a alors confirmé qu'il aurait aimé diriger Tom Cruise et lui offrir le rôle d'Ozymandias (Matthew Goode), mais l'acteur voulait de son côté incarner Rorschach (Jackie Earle Haley), un personnage très sombre, traumatisé par son passé et qui se cache généralement derrière une cagoule blanche avec des motifs noirs qui changent continuellement (une inspiration du test de Rorschach). L'idée de voir Tom Cruise dans un tel rôle est surprenant et aurait été intéressant, mais Zack Snyder avait déjà fait son choix.

Tom voulait jouer Rorschach. Clairement il aurait pu le faire. Mais on avait déjà Jackie qui est incroyable. Si je ne l'avais pas eu j'aurais sûrement pensé à Tom. Avec le recul, ça aurait été incroyable.

L'intégralité de l'interview de Zack Snyder est à découvrir ci-dessous :