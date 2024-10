Tom Holland pourrait rejoindre un des plus gros projets de 2026

S'il n'est pas trop occupé par les prochains films Marvel, Tom Holland pourrait participer à l'un des films les plus attendus de 2026. L'acteur serait en discussion pour jouer dans le prochain long-métrage de Christopher Nolan.

Tom Holland a un gros programme pour 2026

Tom Holland est devenu célèbre en incarnant Spider-Man dans le MCU. Un rôle qu'il tient depuis Captain America: Civil War en 2016. Près de dix ans plus tard, l'acteur a surtout rejoué Peter Parker dans des productions Marvel. Et outre The Lost City of Z (2017), on ne peut pas dire que ses autres films ont été d'une grande qualité. Les choses pourraient changer pour le jeune comédien qui aurait rejoint l'un des plus gros projets de 2026. On ne parle pas ici du futur du MCU (Spider-Man 4 et Avengers: Doomsday devraient sortir cette année-là), mais du 13e long-métrage d'un des cinéastes les plus estimés du moment. À savoir Christopher Nolan.

À peine un an après le succès d'Oppenheimer (2023), le cinéaste serait déjà en préparation de son prochain film. Le réalisateur a atteint les sommets avec cette œuvre consacrée au « père de la bombe atomique », qui a rapporté plus de 975 millions de dollars de recettes dans le monde et remporté sept Oscars, dont celui du Meilleur réalisateur. Pas question pour autant de faire une pause pour Christopher Nolan, puisque son prochain long-métrage serait prévu pour le 17 juillet 2026 aux États-Unis. Cette information est tombée il y a quelques jours, et s'accompagne désormais d'une autre concernant Tom Holland.

Une nouvelle star du MCU pour Christopher Nolan

D'après Deadline, l'interprète de Peter Parker serait en discussions pour jouer dans ce film dont le titre est encore secret. Si cela vient à se confirmer, l'acteur pourrait être accompagné de Matt Damon, lui aussi évoqué pour faire partie du casting. Pour celui-ci, il s'agirait de la troisième collaboration avec Christopher Nolan après Interstellar (2014) et Oppenheimer. Pour Tom Holland par contre, ce serait une première.

On ne sait pas encore quels rôles seraient prévus pour les deux comédiens, ni leur importance dans ce prochain long-métrage, dont l'intrigue est tenue secrète. Néanmoins, avec Oppenheimer, Christopher Nolan a su tirer le meilleur de ses interprètes. La popularité de Cillian Murphy, bien que déjà importante, a pris une autre dimension puisqu'il a remporté l'Oscar du Meilleur acteur. Et même s'il tient un rôle secondaire dans le film, Robert Downey Jr. a aussi été remarqué pour sa performance qui lui a valu l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle. Si Tom Holland a des doutes, il pourra toujours demander conseil à l'interprète d'Iron Man, qui était intervenu en sa faveur pour ses débuts dans le MCU.

Le film de Christopher Nolan n'a pas encore de date de tournage, mais sa sortie serait prévue pour le 17 juillet 2026 aux États-Unis, et probablement deux jours avant en France.