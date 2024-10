Tom Holland officiellement chez Christopher Nolan, sa réaction quand il a eu le rôle

Peu de temps après l’apparition de la rumeur qui parlait de la possible présence de Tom Holland dans le nouveau film de Christopher Nolan, l’acteur a lui-même confirmé cette information.

Tom Holland bel et bien recruté par Christopher Nolan

Tom Holland n’est plus apparu au cinéma depuis Uncharted, sorti en 2022. Depuis cette date, il a simplement tenu l’un des principaux rôles de la série The Crowded Room. Mais l’acteur prépare son retour sur grand écran avec plusieurs projets d’envergure. Il y a peu, on apprenait que l'acteur était envisagé pour jouer dans le nouveau film de Christopher Nolan. Après Oppenheimer, ce dernier prépare un nouveau long-métrage pour le studio Universal. Or, nous apprenons désormais que l’interprète de Spider-Man fera bel et bien partie de sa distribution.

« Le coup de téléphone d’une vie » pour l’acteur

Récemment invité de l’émission Good Morning America, Tom Holland s’est exprimé sur la rumeur de son rôle dans le prochain film de Christopher Nolan. Il a confirmé avoir bel et bien signé pour apparaître dans le long-métrage. Et il a assuré qu’avoir reçu l’appel lui proposant le rôle avait été l’un des plus grands moments de sa carrière :

Quand l’opportunité est arrivée, cela a été le coup de téléphone d’une vie. Ça m’a rappelé l’appel que j’avais reçu pour le rôle de Spider-Man il y a dix ans. C’est une chose incroyable pour moi.

Tom Holland partagera donc l’affiche avec Matt Damon pour la première fois de sa carrière. Car ce dernier a été le premier acteur annoncé au casting du nouveau film de Christopher Nolan. Il s’agira de sa troisième collaboration avec le cinéaste après Interstellar et Oppenheimer.

L’histoire du film tenue secrète

Tom Holland n’a en revanche rien révélé sur l’intrigue du prochain film de Christopher Nolan. Aucun détail sur le sujet n’a filtré jusqu’à présent. L’acteur a assuré qu’il ne savait même pas lui-même de quoi parlerait le long-métrage : « Tout ce que je peux dire est que je suis incroyablement excité. Et évidemment honoré, mais c’est tout ce que je peux dire parce que, pour être honnête, c’est tout ce que je sais. »

L’interprète de Spider-Man s’est aussi exprimé sur son retour dans le costume de l’homme-araignée. Pour rappel, il a récemment révélé que le tournage de Spider-Man 4 débuterait l’été prochain. Au cours de son apparition à Good Morning America, il a affirmé que l’histoire de ce nouveau film serait « un peu différente de tout ce que nous avons fait avant. » Il a parlé d’une« idée folle » pour l’histoire de ce nouveau film.

Spider-Man 4 n’a pas encore de date de sortie. En revanche, le nouveau film de Christopher Nolan arrivera dans les salles nord-américaines le 17 juillet 2026. Il devrait sortir deux jours avant en France.