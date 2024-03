Top 10 Netflix : tout juste ajouté, ce thriller français explosif prend le pouvoir

Le nouveau film de Julien Leclercq "Le Salaire de la peur", thriller d'action rassemblant un casting musclé, s'est installé en tête du Top Films Netflix en un temps record.

Le Salaire de la peur Top 1

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Le Salaire de la peur, nouvelle adaptation du livre de Georges Arnaud et successeur des films Le Salaire de la peur (1953) et Le Convoi de la peur (1977), s'installe tout en haut du Top 10 Films en France. En effet, il a été mis en ligne sur la plateforme le vendredi 29 mars à 9h, et a donc immédiatement pris la première place en à peine 24h.

Fred (Franck Gastambide) - Le Salaire de la peur ©Netflix

Pour le moment, les toutes premières critiques se montrent mitigées, comme par exemple Télérama qui écrit : "Refaire le classique de Clouzot ? Même si ce n’est pas la catastrophe annoncée, l’ensemble fait pâle figure. Mais pourrait donner envie aux plus jeunes de découvrir l’original, à voir lui aussi sur la plateforme." Mais cela n'empêche visiblement pas les abonnés français de la plateforme de le découvrir en nombre.

Si la comparaison avec le chef-d'oeuvre de 1953 ne tourne pas en la faveur du Le Salaire de la peur de Julien Leclercq, la tenir n'est pas entièrement légitime pour un film qui est très différent de l'adaptation originale. Comme nous l'expliquait le réalisateur, il n'est pas un "remake" du thriller d'Henri-Georges Clouzot, auquel les abonnés Netflix ne feront pas forcément la référence :

Le fait de retravailler avec Netflix... Il y a peut-être 0,2% des futurs spectateurs qui ont vu le film original. (...) Je suis très respectueux et très fan du film original. Mon père était routier et c'était son film préféré, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. Mais avec un très grand respect pour Clouzot et pour l'oeuvre originale, j'avais envie de me raconter ma propre histoire, avec mes personnages à moi, en 2024.

Un succès dans le monde ?

Il faudra attendre quelques jours pour avoir les premiers chiffres d'audience du film. Ils permettront de voir dans quelle mesure précisément les stars Franck Gastambide et Alban Lenoir ont fédéré les abonnés autour de Le Salaire de la peur.

Franck Gastambide avait eu du succès sur Netflix avec Sans répit, remake du thriller coréen Hard Day. Il s'est par ailleurs illustré avec Medellin sur Prime Video, qui a cartonné dans le monde, après avoir aussi battu quelques records d'audience avec Validé sur Canal+. De son côté, Alban Lenoir est la star de la saga Balle perdue, grand succès en France et dans le monde de Netflix, ainsi que du thriller AKA, sorti en 2023 et aussi un grand succès d'audience.

Les publics des deux acteurs en plein pic de popularité attendaient leur rencontre dans un film d'action, c'est enfin fait et c'est un des arguments principaux du film.

Alex (Alban Lenoir) - Le Salaire de la peur ©Netflix

Avec son casting et ses séquences d'action explosives, Le Salaire de la peur peut-il ainsi tenir sa première place dans la durée et connaître aussi un succès international ? On le saura très prochainement.