Top Gun 2 : le making-of nous entraîne avec Tom Cruise dans le cockpit

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Top Gun : Maverick » dévoile quelques images de son tournage dans une vidéo qui donne le vertige. Jerry Bruckheimer et Tom Cruise assurent les commentaires, pour expliquer que le film est unique en son genre et montrera des séquences aériennes jamais vues auparavant. On a hâte d’être au 15 juillet 2020, date de la sortie du film en France.

Seulement deux jours après la sortie d’une nouvelle bande-annonce, on en découvre un peu plus de Top Gun : Maverick avec une vidéo des coulisses du tournage. Cette vidéo se concentre sur les prises de vue de séquence aérienne, en extérieur et dans le cockpit (vidéo en une de l’article). On y voit du vol en rase-mottes, et des équipes de tournage décoiffées par le passage de ces engins à très grande vitesse. En plus de ces images, la vidéo se complète de commentaires du producteur Jerry Bruckheimer et de Tom Cruise, la grande star du film. Et au vu de ces images, Top Gun : Maverick s’annonce vertigineux.

Tom Cruise est-il aux commandes ?

On peut déjà remarquer que c’est assez rare de voir l’acteur s’impliquer dans des vidéos promotionnelles. Mais comme l’acteur s’engage essentiellement dans des projets quasi personnels (il produit et porte la saga Mission : Impossible depuis le début), et que Top Gun est le film qui l’a définitivement installé au sommet d’Hollywood en 1986, il se prête de bon coeur à expliquer comment ils ont travaillé pour produire les meilleures scènes possibles. Ainsi, à propos des G (mesure de la force gravitationnelle), il explique :

C’est violent. Ça se joue pas, la déformation du visage. On atteint 7,5 ou 8 G. 725kg de pression. Je suis très fier d’eux [les acteurs], ils ont assuré. C’est costaud.

En effet, pour cette suite de Top Gun, Tom Cruise a insisté pour que les acteurs s’entraînent au vol dans un jet, afin de rendre l’expérience la plus réaliste possible. Et comme on peut le voir, certains ne sont pas loin de tourner de l’oeil ou de rendre leur dernier repas.

Lui-même laisse planer le doute sur qui est aux commandes, dans ces images où il semblerait bien qu’il pilote lui-même lors des prises de vue. En réalité, dans la séquence de décollage du porte-avions, il est sur le siège passager, mais il semblerait que certaines scènes de pilotage de ce Top Gun, demandant moins de qualifications, aient été assurés par l’acteur lui-même. Car, à l’instar de John Travolta, Tom Cruise/Maverick est un pilote d’avion accompli. Mais de l’avion de tourisme à l’avion de chasse, il y a un gouffre… L’acteur entretient avec plaisir ce trouble, lui qui exécute quasiment toutes ses cascades et est littéralement drogué à l’action.

Top Gun : Maverick sort en France le 15 juillet 2020.