Top Gun 3 : Jerry Bruckheimer donne des nouvelles (et les fans vont pleurer)

Depuis que Tom Cruise a repris les airs avec succès pour Top Gun : Maverick, tous les regards sont tournés vers le futur et le prochain opus de la saga. Officiellement annoncé en développement en janvier 2024, Top Gun 3 réunira une bonne partie du casting du film de 2022, avec évidemment Tom Cruise entouré de la jeune génération de pilotes incarnée par Miles Teller et Glen Powell.

Tout récemment Jerry Bruckheimer, producteur des films Top Gun, a fait une mise à jour sur l'avancée du projet dans les colonnes de Deadline et, comme on pouvait malheureusement s'y attendre, il va falloir se montrer très patients...

Le légendaire producteur, à qui l'on doit plusieurs grandes sagas (notamment Top Gun, Bad Boys, Pirates des Caraïbes, Le Flic de Beverly Hills), est un homme très occupé. Hollywood compte à raison sur lui pour faire pleuvoir les dollars au box-office, mais encore faut-il organiser et planifier strictement comment mettre en place ces succès.

Ainsi, il y a plusieurs productions très importantes qui doivent être accomplies avant de passer à celle de Top Gun 3, et Jerry Bruckheimer a donc admis que les nouvelles aventures de "Maverick" n'étaient pas pour tout de suite.

On a quelques idées intéressantes dont on a discuté avec Tom Cruise, mais on n'a pas encore de scénario. Ça va prendre un moment...