Top Gun : découvrez l'étonnante fabrication du son des avions de chasse

« Top Gun » est un immense classique du cinéma d'action, dans lequel Tony Scott a tenté de créer quelque chose de réaliste tout en cherchant aussi à sublimer les séquences aériennes. À cette fin, savez-vous comment le son des réacteurs a été créé ?

Top Gun : film culte et classique des films d'action

En 1986, Tony Scott met en scène certainement l'un de ses plus grands films. Il réunit un casting notamment composé de Tom Cruise, Tom Skerritt, Val Kilmer et Meg Ryan pour proposer au public Top Gun. C'est l'un des films qui a grandement participé à la renommée mondiale de Tom Cruise. Une œuvre culte qui a rapporté plus de 357 millions de dollars au box-office. En plus de ce succès financier, Top Gun est nommé à 4 reprises aux Oscars (dont une dans la catégorie Meilleur mixage de son) et remporte même la statuette de la Meilleure chanson. Film d'action parfait qui présente l'élite des pilotes de la Navy

Maverick (Tom Cruise) - Top Gun ©Paramount Pictures

Une aventure qui a marqué toute une génération et qui demeure aujourd'hui inoubliable. 35 ans après le film original, la Paramount s'apprête à sortir une suite, Top Gun : Maverick, mise en scène par Joseph Kosinski (Oblivion). L'occasion pour Tom Cruise et Val Kilmer de revenir dans la peau de leurs personnages cultes. Le reste de la distribution se compose entre autres de Miles Teller, Jennifer Connelly, Ed Harris et Jon Hamm. Sortie prévue le 17 novembre prochain dans nos salles de cinéma.

Un son créé grâce à des cris et rugissements d'animaux

Le visage angélique de Tom Cruise n'est pas le seul intérêt du premier Top Gun. Le film doit également beaucoup à ses scènes d'action aérienne. Tony Scott a tenté d'être le plus fidèle possible aux cascades aériennes des avions de chasse. Il a proposé un film impressionnant et inédit dans le paysage cinématographique grâce à son réalisme poussé. Une méthode reprise par Joseph Kosinski pour ce nouvel opus, qui promet d'être encore plus hallucinant.

Mais comme très souvent, le cinéma est un jeu de manipulations et de tricherie. Si le bruit des avions de chasse est extraordinaire dans Top Gun, il a néanmoins été amélioré. Cecelia Hall, la superviseuse du son du film, a révélé comment elle avait obtenu ce résultat parfait. Dans une courte vidéo partagée sur Twitter, elle raconte de quelle manière elle a transformé le son des avions de chasse en post-production. D'abord, c'est John Fasal qui s'est occupé de capter le véritable son des engins. Mais, le bruit "naturel" des réacteurs manquait d'impact et n'a été saisi qu'au sol, lors des séquences de décollage ou d’atterrissage. Il en fallait plus. C'est de cette manière que Cece Hall a eu l'idée de modifier ces enregistrements, et de les coupler avec des rugissements d'animaux. Elle raconte ainsi que le spectateur entend à l'écran le son des avions de chasse mélangé à des cris de lions, de tigres ou encore de singes. De toute façon, le son est une affaire d’équilibre et d'inventivité. Et ce n'est pas le créateur du rugissement de Godzilla qui nous contredira.