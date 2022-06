Top Gun Maverick : ce plan impressionnant du film est le résultat d'un accident

Le tournage d'une des scènes de "Top Gun : Maverick" avec Ed Harris ne s'est pas passé comme prévu, occasionnant des dégâts sur le plateau. Mais, magie du cinéma, les images en sont d'autant plus impressionnantes.

Quand Ed Harris tient le choc

Dans Top Gun : Maverick, le pilote d'élite incarné par Tom Cruise exerce ses talents sur plusieurs appareils militaires. Le F/A-18 Super Hornet évidemment, le F-14 Tomcat, son propre P-51 Mustang, mais aussi un avion fictif, le fameux "Darkstar" avec lequel Maverick effectue un vol d'essai en introduction du film. Son objectif est d'atteindre Mach 10 (10 fois la vitesse du son) avec cet engin, afin de prouver que le vol "humain" est toujours supérieur à la technologie des drones.

Alors que le contre-amiral Cain, incarné par Ed Harris, arrive sur la base pour annuler ce vol et interrompre le programme de recherche, Maverick décide de passer outre et décolle littéralement au-dessus de lui. Et le souffle est tel qu'il détruit en partie le toit du poste de garde à côté duquel se tient Ed Harris, qui lui bouge à peine. (À partir de 2'03 dans le trailer ci-dessous).

À l'origine, il n'était pas prévu que le souffle occasionne des dégâts et lève le toit du poste de garde. Mais cette mauvaise estimation de l'onde de pression a finalement donné ce résultat parfait, pour faire de ce plan "au sol" un des plus impressionnants de Top Gun : Maverick. Ed Harris l'a ainsi raconté à USA Today.

Ed Harris : "Ça a fait sauter le toit du poste de garde"

Dans une interview donnée au média américain, l'acteur de L'Étoffe des héros, Rock et donc Top Gun : Maverick s'est confié sur le tournage de cette scène. Pour un résultat qui n'était pas du tout prévu.

Ça a fait sauter le toit du poste de garde. C'était une scène amusante avec le jet qui rugit juste au-dessus de ma tête. Je pensais à bien m'ancrer au sol sachant à quoi m'attendre. C'est très impressionnant de voir le jet arriver de si loin et passer juste au-dessus de votre tête. (...)

Contre-amiral Cain (Ed Harris) - Top Gun : Maverick @Paramount Pictures

Pour les besoins de la séquence et de son angle de vue, un poste de garde a été spécialement construit tout proche de la piste d'envol de la base Naval Air Weapons Station China Lake, en Californie. Comme le "Darkstar" est un avion fictif, basé sur le projet du SR-72, futur successeur du "Blackbird", c'est un F-18 qui a été utilisé pour réaliser cette séquence, ensuite "déguisé" en post-production pour avoir l'apparence du "Darkstar". Il était piloté par un pilote des Blue Angels, la patrouille acrobatique de l'US Navy.

C'était cool. Ces gars sont des pilotes professionnels. Je savais qu'ils n'allaient pas me rentrer dedans ou toucher autre chose.

Il fallait effectivement faire confiance au pilote, qui ne vole qu'à quelques mètres au-dessus du sol. Et comme le précisait encore le réalisateur Joseph Kosinski dans une interview au New York Times : "le plateau a été détruit par l'onde de pression. Et c'est bien Ed Harris qui prend cette pression de face. Ce n'est pas un cascadeur". Tom Cruise semble donc avoir fait des adeptes de ses méthodes de travail réalistes et authentiques !