Top Gun : Maverick passe le milliard de dollars au box-office mondial

Tendez l'oreille, vous entendrez peut-être les studios Paramount déboucher le champagne. Un mois après sa sortie dans les salles, "Top Gun : Maverick" vient de dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Top Gun : Maverick, plus grand succès de 2022

Il n'aura donc fallu qu'un petit mois pour que Top Gun : Maverick, porté par Tom Cruise et réalisé par Joseph Kosinski, passe le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Plus précisément, au 26 juin 2022, il a encaissé 1,006 milliard, cumulant 521,7 millions sur le sol américain et 484,7 millions dans le reste du monde. Il est le deuxième film post-pandémie à franchir ce cap symbolique, derrière Spider-Man : No Way Home.

Pour 2022, il prend donc la tête au box-office, dépassant Doctor Strange in the Multiverse of Madness et ses 945 millions de dollars (au 23 juin 2022). En France, il est autour des 4 millions d'entrées et devrait encore améliorer ce score dans les prochaines semaines.

À noter que Top Gun : Maverick profite d'un retour important de ses spectateurs puisque, comme le rapporte The Hollywood Reporter, 16% des spectateurs américains du film sont retournés le voir, soit environ 1 spectateur sur 6.

Une performance réalisée sans les marchés russe et chinois

Le succès de Top Gun : Maverick ne se dément pas et le film enchaîne les semaines avec une baisse de fréquentation minime. Cette performance est d'autant plus remarquable que le film n'est pas sorti en Chine ni en Russie, des territoires généralement rémunérateurs. À titre d'exemple, Spider-Man : No Way Home avait encaissé 61 millions de dollars en Russie, et les estimations envisageaient des recettes chinoises autour de 340 millions, si le film y était sorti.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès. Il y a d'abord la marque Top Gun, rassemblant toute une génération de nostalgiques du premier film de 1986. Il y a évidemment la grande qualité cinématographique du film et la générosité de son grand spectacle (notre critique ici), ravissant les plus jeunes comme les anciens. Enfin, il y a l'effort de promotion de Paramount et de Tom Cruise. L'acteur-producteur s'est en effet rendu sur plusieurs territoires pour présenter lui-même Top Gun : Maverick.

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise) - Top Gun : Maverick ©Paramount Pictures

C'est évidemment le plus grand succès de la carrière de Tom Cruise et le premier de ses films à dépasser le milliard de dollars de recettes. Son précédent record était Mission : Impossible - Fallout, maintenant loin derrière avec ses 791 millions.

Tom Cruise aura 60 ans le 3 juillet 2022, mais le temps n'a pas de prise sur celui qui vient d'entrer dans une nouvelle dimension. Et il y a fort à parier qu'il s'active en ce moment même à préparer au mieux la sortie de Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1, à l'été 2023, pour, qui sait, peut-être aussi passer ce fameux cap du milliard de dollars de recettes...