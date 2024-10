Tout juste arrivé, ce gros succès horrifique cartonne déjà sur Netflix France

Conjuring : Sous l'emprise du Diable, le troisième volet de la saga Conjuring, a débarqué sur Netflix France et s'est immédiatement imposé dans le Top 10 des films les plus visionnés. En moins de 24 heures, le film a atteint la deuxième place du classement, preuve de l'engouement du public pour ce succès du box-office. Le film, inspiré d'une histoire vraie, relate le procès d'Arne Cheyenne Johnson, où la possession démoniaque a été invoquée comme défense. Une bonne manière de patienter en attendant Conjuring 4, attendu en 2025.

Conjuring 3 est dispo sur Netflix, Halloween est lancé !

En ce mois d'octobre, Netflix France fait plaisir aux fans de films d'horreur avec notamment cet excellent film, qui avait été un échec critique et commercial. Mais ça n'est pas tout. Ce 1ᵉʳ octobre, la plateforme au logo rouge a ajouté à son catalogue Conjuring : Sous l'emprise du Diable. Sorti en 2021, il s'agit du troisième volet de la célèbre franchise initiée par James Wan.

Réalisé par Michael Chaves, ce long-métrage plonge une fois de plus les spectateurs dans l'univers sombre des enquêtes paranormales menées par Ed et Lorraine Warren, interprétés respectivement par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Ce film met en avant un cas judiciaire unique où un accusé a utilisé la possession démoniaque comme moyen de défense, une première dans l'histoire juridique américaine.

Lors de sa sortie en salles, Conjuring : Sous l'emprise du Diable a été un succès commercial majeur. Il a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office mondial, malgré les restrictions liées à la pandémie. En France, le film a également connu une belle performance avec près de deux millions d'entrées (le meilleur score de la saga). Ce troisième opus s'est éloigné quelque peu des récits de maisons hantées pour aborder un thriller plus judiciaire.

Depuis son arrivée sur Netflix France, le film connaît un véritable engouement. En moins de 24 heures, Conjuring : Sous l'emprise du Diable s'est déjà hissé à la deuxième place du Top 10 des films les plus regardés sur la plateforme, preuve que les amateurs de frissons sont au rendez-vous pour redécouvrir ce grand succès horrifique.

De quelle histoire vraie s'inspire Conjuring : Sous l'Emprise du Diable ?

Comme pour les précédents volets, Conjuring : Sous l'emprise du Diable s'inspire d'une affaire réelle ayant marqué les années 1980. Le film raconte l’histoire d'Arne Cheyenne Johnson, un homme accusé de meurtre en 1981. Sa défense ? Il prétendait être possédé par un démon au moment des faits. Ce cas, souvent appelé "le procès du démon", a été la première fois dans l’histoire judiciaire américaine qu'une telle défense a été utilisée dans un procès pour meurtre.

Les Warren, célèbres démonologues, ont été impliqués dans cette affaire après avoir tenté d'exorciser un jeune garçon, David Glatzel, que la famille Johnson croyait possédé. Selon les Warren, l’esprit démoniaque aurait quitté le corps de l'enfant pour posséder celui d'Arne. Ce dernier, quelques mois plus tard, commet un meurtre et plaide l’influence démoniaque devant la justice. Si le tribunal n’a pas retenu cette défense, cette affaire a marqué les esprits et reste l'une des plus troublantes des archives des Warren.

Après le succès de Conjuring : Sous l'emprise du Diable, l'attente est grande pour la suite de la saga. Conjuring 4 est d'ores et déjà en préparation, et son tournage vient de commencer au Royaume-Uni. Ce quatrième volet devrait marquer la fin des aventures d’Ed et Lorraine Warren à l’écran, avec Michael Chaves une nouvelle fois derrière la caméra. Vera Farmiga et Patrick Wilson reprendront leurs rôles emblématiques. Si les détails sur l’intrigue restent encore flous, le film est attendu pour septembre 2025, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'univers horrifique créé par James Wan.