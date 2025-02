Tout juste arrivée sur Netflix, cette comédie française est N°2 dans le monde

Arrivé sur Netflix le 12 février, "Lune de miel avec ma mère" continue son ascension fulgurante. Déjà numéro 1 en France dès son premier jour sur la plateforme, le film s'impose désormais numéro 2 dans le monde, confirmant que la comédie française a encore de beaux jours devant elle à l’international.

Lune de miel avec ma mère : le nouveau succès français sur Netflix

Après Pourris Gâtés, qui avait cartonné sur Netflix en 2021, Nicolas Cuche signe un nouveau succès avec Lune de miel avec ma mère. Le film repose sur un concept simple mais efficace : Lucas, incarné par Julien Frison, voit son mariage s’effondrer en quelques secondes lorsque sa fiancée le quitte devant l’autel. Déterminé à ne pas perdre son voyage de noces dans un hôtel de rêve, il décide de partir quand même. Sauf que cette fois, c’est avec sa mère, Lily, interprétée par Michèle Laroque, qu’il va partager cette lune de miel pas comme les autres.

Sur place, un malentendu va tout bouleverser : l’hôtel croit que Lucas et Lily forment un couple. Au lieu de rétablir la vérité, ils choisissent d’entretenir l’illusion pour profiter des avantages réservés aux jeunes mariés, entre repas gastronomiques et excursions paradisiaques. Mais le jeu devient vite ingérable, et la comédie repose sur l'accumulation de situations absurdes et de quiproquos, où Lucas doit jongler entre gêne et complicité forcée avec sa mère.

Avec ce duo improbable, Lune de miel avec ma mère joue sur un humour accessible, basé sur les malentendus et les dialogues vifs. Michèle Laroque et Julien Frison fonctionnent parfaitement ensemble, et l’alchimie entre les deux comédiens fait toute la saveur du film. Ajoutez à cela un cadre idyllique, qui donne envie de faire ses valises, et vous obtenez une comédie parfaite pour se détendre.

N°2 dans le monde

Si le film a immédiatement conquis le public français, son ascension ne s’est pas arrêtée aux frontières de l’Hexagone. En seulement quelques jours, Lune de miel avec ma mère est devenu numéro 2 dans le monde sur Netflix (via Flixpatrol), preuve que l’humour français peut largement séduire à l’international.

Ce succès rappelle celui d’autres productions françaises qui ont explosé sur la plateforme ces derniers mois. Sous la Seine, AKA et Ad Vitam ont tous intégré le Top 10 des films non anglophones les plus vus de l’histoire de Netflix, prouvant que le public mondial est réceptif aux films made in France. Avec Lune de miel avec ma mère, Netflix démontre une nouvelle fois que les comédies françaises ont une place de choix dans son catalogue.